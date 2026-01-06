– To ponašanje nije ni novo ni iznenađujuće. Isti taj Ponoš je, dok je obavljao dužnost načelnika Generalštaba, pokušavao da sopstvenu vojsku svede na nivo jedne čete i sistematski je radio na njenom slabljenju i urušavanju, i to sa pozicije čoveka koji je bio na njenom čelu, zbog čega je u krajnjoj liniji i bio smenjen. Zato se od njega ni danas ne mogu očekivati ni odgovorni stavovi, ni ozbiljnost, ni bilo kakvo državničko ponašanje – poručio je ministar.