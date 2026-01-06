Slušaj vest

Koliko je situacija gadna, svedoči i članak u Njujork tajmsu koji je čak preko bare čuo za nevolju koja je zadesila Nemce kad im je levičarska grupa u delu Berlina izazvala požar i nestanak struje još pre četiri dana.

Tako Njujork tajms navodi da su Berlinci puna tri dana i evo četvrti, njih na desetine hiljada, bez grejanja, struje, mobilne mreže, interneta, nečeg toplog da pojedu ili popiju...

A napolju sneg i minus, ali šta da se radi, poslovično organizovani i efikasni Nemci naišli su na zid - trude se, ali brže ne može, a narod eto razume što već danima nema ni struje, ni grejanja, ni mobilnog i to na debelom minusu.

A vlasti kažu - neće moći pre četvrtka.

Ali tako je to u Berlinu, a kako je u Beogradu?

Za razliku od Berlina gde danima ljudi nemaju osnovno i to usred jake i hladne zime, u Beogradu eto sve radi - ima i struje i centralnog grejanja 24 sata, ali blokaderi ne bi bili blokaderi da iz toplog u šorcićima nisu počeli da "pale" po mrežama kako, jel te, ulice u Beogradu nisu očišćene po njihovim standardima i to prvog dana kako je sneg počeo da pada, u nedelju, na neradni dan dok još traje praznik!

A to što su bile očišćene već u ponedeljak zorom, a GSP išao normalno, niko se nije pohvalio na tim istim mrežama.

Radio je i beogradski aerodrom s kašnjenjima u poletanju, ali je radio za razliku od ostatka Evrope gde na većini mesta nije poleteo nijedan avion.

Povodom čišćenja ulica u Beogradu, oglasila se i gradska uprava pa podsetila kako je to u razvijenim zemljama u Evropi gde se lepo zna da se sneg uopšte ne čisti dok ne prestane da pada, a kod nas se čisti i dok pada!

Jeste za nevericu, ali tema je došla čak i do šefa države kog su novinari juče u Trebinju pitali čak i za to?!

- Mi smo jedina zemlja koja tokom padanja snega kreće u akciju i sa čišćenjem i sa bacanjem soli, verujte mnogo se brže čisti nego u Njujorku ili Vašingotnu, a kad je reč o avio-saobraćaju, ima manjih problema dok u Grčkoj nema avio-saobraćaja. U drugim zemljama ga nema ni po dva-tri dana, a kod nas je ovde uvek tuđe slađe. Zamislite neku od najrazvijenijih zemalja bez kapi nafte devedeset i nešto dana, stavio je Vučić tačku juče na tu temu.