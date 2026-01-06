Ministar za brigu o selu

„Neka Božić, praznik rađanja, nade, ljubavi i pomirenja u sve domove vernika donese mir, sreću, slogu i blagostanje.

Danas, u trenucima ratnih vihora koji svakodnevno odnose ljudske živote na mnogim meridijanima naše planete, kao nikada pre, neophodni su nam jedinstvo i sloga, kako bismo sačuvali mir, živote i imovinu naših ljudi na čitavoj teritoriji Republike Srbije.

Dan Hristovog rođenja je dostojanstvena prilika za ispoljavanje ljudske solidarnostii i međugeneracijskog poštovanja: mlađih sa starijima, starijih sa mladima, bogatih sa siromašnima, gradova sa selima.

Vernicima u selima Srbije želim nastavak preporoda sela i uspešnu, rodnu godinu. Neka svetlost Božića posebno prodre u domove dobitnika 4.000 seoskih kuća, sa više od 17.000 dece, žena i muškaraca.

Mir Božji – Hristos se rodi!“