Agencija za borbu protiv korupcije Kosova pokrenula je zvaničnu proceduru provere imovine Vjose Osmani, predsednice lažne države Kosovo, nakon što su utvrđene značajne razlike u izjavi o imovini između 2024. i 2025. godine.

Izvori iz ove institucije potvrdili su za Voks Kosova da je postupak pokrenut nakon što su uočene razlike u vrednosti imovine koju je predsednica prijavila u obrascima za prijavu imovine javnih funkcionera. Promene se uglavnom odnose na povećanje štednje, kao i na uvećanje iznosa prijavljenog novca u gotovini.

U dokumentima dostavljenim za 2025. godinu uočavaju se značajne promene u odnosu na prethodnu godinu, što je podstaklo nadležnu instituciju da sprovede dodatne provere, u skladu sa zakonom.

Osmani, koja se u javnosti često pominje zbog svog životnog standarda, kupila je vilu u luksuznom naselju na periferiji Prištine.