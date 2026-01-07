ISTRAGA PROTIV VJOSE OSMANI: Dok Srbe drži u getu, predsednica lažne države Kosovo sebi zgrnula bogatstvo!
Agencija za borbu protiv korupcije Kosova pokrenula je zvaničnu proceduru provere imovine Vjose Osmani, predsednice lažne države Kosovo, nakon što su utvrđene značajne razlike u izjavi o imovini između 2024. i 2025. godine.
Izvori iz ove institucije potvrdili su za Voks Kosova da je postupak pokrenut nakon što su uočene razlike u vrednosti imovine koju je predsednica prijavila u obrascima za prijavu imovine javnih funkcionera. Promene se uglavnom odnose na povećanje štednje, kao i na uvećanje iznosa prijavljenog novca u gotovini.
U dokumentima dostavljenim za 2025. godinu uočavaju se značajne promene u odnosu na prethodnu godinu, što je podstaklo nadležnu instituciju da sprovede dodatne provere, u skladu sa zakonom.
Osmani, koja se u javnosti često pominje zbog svog životnog standarda, kupila je vilu u luksuznom naselju na periferiji Prištine.
Osim toga, poseduje i više drugih nepokretnosti, uključujući imovinu u Australiji, gde samo jedna kuća ima vrednost veću od pola miliona evra. Takođe, u prošlogodišnjoj izjavi o imovini navela je da zajedno sa suprugom poseduje stan u Prištini, kao i zemljište i još jednu kuću u Australiji, piše Periskopi.
Kurir.rs/Kosovo onlajn