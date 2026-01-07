Slušaj vest

Agencija za borbu protiv korupcije Kosova pokrenula je zvaničnu proceduru provere imovine Vjose Osmani, predsednice lažne države Kosovo, nakon što su utvrđene značajne razlike u izjavi o imovini između 2024. i 2025. godine.

Izvori iz ove institucije potvrdili su za Voks Kosova da je postupak pokrenut nakon što su uočene razlike u vrednosti imovine koju je predsednica prijavila u obrascima za prijavu imovine javnih funkcionera. Promene se uglavnom odnose na povećanje štednje, kao i na uvećanje iznosa prijavljenog novca u gotovini.

U dokumentima dostavljenim za 2025. godinu uočavaju se značajne promene u odnosu na prethodnu godinu, što je podstaklo nadležnu instituciju da sprovede dodatne provere, u skladu sa zakonom.

Osmani, koja se u javnosti često pominje zbog svog životnog standarda, kupila je vilu u luksuznom naselju na periferiji Prištine.

Osim toga, poseduje i više drugih nepokretnosti, uključujući imovinu u Australiji, gde samo jedna kuća ima vrednost veću od pola miliona evra. Takođe, u prošlogodišnjoj izjavi o imovini navela je da zajedno sa suprugom poseduje stan u Prištini, kao i zemljište i još jednu kuću u Australiji, piše Periskopi.

