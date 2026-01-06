Slušaj vest

Vučević je naveo da su se od prošlog Božića do danas dešavale stvari koje nisu ni mogle da se pretpostave i da je bilo mnogih izazova, ali je istakao da će država biti sačuvana.

- Od Božića da Božića smo doživeli stvari koje verovatno nismo mogli pretpostavljati da će nam se dešavati. Mnogo izazova, mnogo ne lakih dana, ali setimo se, dragi prijatelji, da nijedan uspeh nije moguć bez trnovitih, teških puteva. Nije moguće uspeti u životu, a da ne nosite svoj krst, rekao je Vučević.

On je istakao da je SNS sa ponosom nosio krst odbrane, ne stranke, ne mandata i popularnosti, nego odbrane Srbije, zajedno sa predsednikom države.

- I predsednik države, Aleksandar Vučić, kao deo ove velike porodice, imao je najveću političku podršku upravo u Srpskoj naprednoj stranci, tako jeste, tako će i biti. A mi smo svoju čašu meda popili, sa čašom žuči naučili mnoge stvari, zapamtili velike reči Petra Petrovića Njagoša i razumeli kakvi su izazovi pred nama, kazao je on te istakao da će država biti sačuvana.

- Sačuvaćemo državu, sačuvaćemo Srbiju, poštovati, voleti sve njene građane i čuvati srpski narod gde god da živi. Čuvati Kosovo i Metohiju, kao deo Srbije, voleti i čuvati Republiku Srpsku, čuvati srpska prezimena, gde god da naš narod živi, čuvati naš jezik i čuvati našu veru, jer bez vere nema opstanka i ostanka. I kad god smo se odrekli vere kao narod zalutali smo, kad god smo se odrekli Svetosavlja, bili smo na pogrešnoj strani, bili smo u ćorsokaku, kad smo se vratili Gospodu Bogu, kad smo se ponovo sabrali i poslušali ono što nam je Sveti Sava ostavio, tada se Srbija ponovo uzdigla, rekao je Vučević.

Zahvalio je svima na onome što su uradili u periodu između dva Božića.

- Ne zaboravite da je Božić početak novog vremena, rođenja Bogomladenca, neka novo vreme bude bolje za Srbiju i za sve njene građane, za srpski narod, gde god da živi. Braćo i sestre, mir Božiji, Hristos se rodi, rekao je Vučević.



