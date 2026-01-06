"NEKA PRAZNIK DONESE BLAGOSLOV VAŠIM PORODICAMA" Čestitke ministra Gašića za Božić
U čestitkama se kaže:
Čestitka Njegovoj Svetosti Patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju
„Vaša Svetosti,
U ime svih pravoslavnih pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i svoje lično, srdačno Vam čestitam radosni praznik rođenja Spasitelja Hrista - Božić.
Uzdajući se u molitveno zastupništvo Vaše Svetosti za celokupnu Vojsku Srbije, molim se Bogomladencu da Vama lično koji ste na sveštenom tronu Svetoga Save podari duhovnu snagu i krepko zdravlje da i ubuduće uspešno rukovodite Srpskom pravoslavnom crkvom na mnoge i blage godine.
Želim Vam puno uspeha u životu i radu, a da radost praznika Božića u dobrom zdravlju i blagostanju podelite sa svojim najbližim saradnicima pozdravljajući Vas rečima neprolazne radosti:
MIR BOŽIJI - HRISTOS SE RODI!“
Čestitka episkopu vojnom gospodinu Dositeju
„Vaše Preosveštenstvo,
U ime svih pravoslavnih pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i svoje lično, srdačno Vam čestitam radosni praznik rođenja Hristovog - Božić.
Molim se Bogomladencu Hristu da Vam podari duhovnu snagu i krepko zdravlje da biste i ubuduće uspešno duhovno rukovodili poverene Vam vojne sveštenike i tako zajedno s njima snažili duh pravoslavnih pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.
Želim Vam puno uspeha u životu i radu, a da radost praznika Božića u dobrom zdravlju i blagostanju podelite sa svojim najbližima, pozdravljajući Vas rečima neprolazne radosti:
MIR BOŽIJI - HRISTOS SE RODI!“
Čestitka pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije
„Svim pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije pravoslavne veroispovesti i njihovim porodicama koji slave praznik Rođenja Gospoda Isusa Hrista - Božić, upućujem srdačne i tople čestitke sa željom za dobro zdravlje, ljubav i porodičnu sreću.
Vaš trud i odanost domovini zaslužuju najveće poštovanje. U ovim prazničnim danima želim vam da najradosniji hrišćanski praznik provedete u miru i porodičnoj toplini, uz zahvalnost za sve što činite za narod i državu.
Neka praznik donese blagoslov vašim porodicama, a vama snagu da istrajete u časnoj službi otadžbini. Želim vam puno uspeha te vas pozdravljam sveradosnim pozdravom:
MIR BOŽIJI - HRISTOS SE RODI!“
