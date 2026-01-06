Slušaj vest

U čestitkama se kaže:

Čestitka Njegovoj Svetosti Patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju

„Vaša Svetosti,

U ime svih pravoslavnih pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i svoje lično, srdačno Vam čestitam radosni praznik rođenja Spasitelja Hrista - Božić.

Uzdajući se u molitveno zastupništvo Vaše Svetosti za celokupnu Vojsku Srbije, molim se Bogomladencu da Vama lično koji ste na sveštenom tronu Svetoga Save podari duhovnu snagu i krepko zdravlje da i ubuduće uspešno rukovodite Srpskom pravoslavnom crkvom na mnoge i blage godine.

Želim Vam puno uspeha u životu i radu, a da radost praznika Božića u dobrom zdravlju i blagostanju podelite sa svojim najbližim saradnicima pozdravljajući Vas rečima neprolazne radosti:

MIR BOŽIJI - HRISTOS SE RODI!“

Čestitka episkopu vojnom gospodinu Dositeju

„Vaše Preosveštenstvo,

U ime svih pravoslavnih pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i svoje lično, srdačno Vam čestitam radosni praznik rođenja Hristovog - Božić.

Molim se Bogomladencu Hristu da Vam podari duhovnu snagu i krepko zdravlje da biste i ubuduće uspešno duhovno rukovodili poverene Vam vojne sveštenike i tako zajedno s njima snažili duh pravoslavnih pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Želim Vam puno uspeha u životu i radu, a da radost praznika Božića u dobrom zdravlju i blagostanju podelite sa svojim najbližima, pozdravljajući Vas rečima neprolazne radosti:

MIR BOŽIJI - HRISTOS SE RODI!“

Čestitka pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije

„Svim pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije pravoslavne veroispovesti i njihovim porodicama koji slave praznik Rođenja Gospoda Isusa Hrista - Božić, upućujem srdačne i tople čestitke sa željom za dobro zdravlje, ljubav i porodičnu sreću.

Vaš trud i odanost domovini zaslužuju najveće poštovanje. U ovim prazničnim danima želim vam da najradosniji hrišćanski praznik provedete u miru i porodičnoj toplini, uz zahvalnost za sve što činite za narod i državu.

Neka praznik donese blagoslov vašim porodicama, a vama snagu da istrajete u časnoj službi otadžbini. Želim vam puno uspeha te vas pozdravljam sveradosnim pozdravom:

MIR BOŽIJI - HRISTOS SE RODI!“