Savetnik predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića za regionalna pitanja Miloš Vučević poručio je na Badnji dan da su porodica, sloga i jedinstvo temelj svakog društva, ističući važnost vere i ljubavi, nakon što je posetio šestočlanu porodicu Ivane Motike u bačkom selu Kruščić i podelio prazničnu radost sa njenom decom i porodicom

"Badnji dan i Božić nas podsećaju na to koliko je važna porodica, sloga i jedinstvo. Uz najiskrenije želje da u svakom domu vladaju mir i toplina, a u srcima vera i ljubav, posetio sam na Badnji dan porodicu Ivane Motike, samohrane majke troje maloletne dece i njene baku i deku Đurđu i Miloša Merdovića, koji su je kao dete odhranili. Ova šestočlana porodica živi u mirnom bačkom selu Kruščić. Osmesi mališana Bogdana, Magde i najmlađe Darije koja će uskoro napuniti godinu dana, neprocenjiv su dar na ovaj Badnji dan. Želim im da detinjstvo provedu u zdravlju, da čuvaju svoju porodicu i da kroz život idu hrabro kao njihova majka.

Neka nas ovaj Badnji dan ujedini u veri i ljubavi. Čuvajmo naše porodice i složno u miru i ljubavi nastavimo da radimo na stvaranju još bolje budućnosti.", poručio je Vučević.

