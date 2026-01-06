Već više od jedan sat traje razgovor gradonačelnika Severne Mitrovice Milana Radojevića i grupe članova Srpske liste koji su želeli da postave transparent sa pripadnicima kosovske policije.
U SEVERNOJ MITROVICI ZABRANJENO POSTAVLJANJE TRANSPARENTA "MIR BOŽIJI, HRISTOS SE RODI" Još jedan skandalozan potez Kurtijeve policije
Policija je zabranila postavljanje transparenta sa natpisom „Mir božji, Hristos se rodi“ u centru Severne Mitrovice, javlja reporter Kosovo onlajna.
Već više od jedan sat traje razgovor gradonačelnika Severne Mitrovice Milana Radojevića i grupe članova Srpske liste koji su želeli da postave transparent sa pripadnicima kosovske policije.
Odluku o postavljanju transparenta s natpisom „Mir božji, Hristos se rodi“ doneo je gradonačelnik Severne Mitrovice, koji je od pripadnika policije tražio da dobije zabranu postavljanja transparenta u pisanom obliku i da bude objašnjeno koji zakon se krši postavljanjem tog transparenta.
U centru Severne Mitrovice i sada se nalazi više od 30 pripadnika kosovske policije.
Kurir.rs/Kosovoonline
