Policija je zabranila postavljanje transparenta sa natpisom „Mir božji, Hristos se rodi“ u centru Severne Mitrovice, javlja reporter Kosovo onlajna.

Već više od jedan sat traje razgovor gradonačelnika Severne Mitrovice Milana Radojevića i grupe članova Srpske liste koji su želeli da postave transparent sa pripadnicima kosovske policije.

Foto: Kurir

Odluku o postavljanju transparenta s natpisom „Mir božji, Hristos se rodi“ doneo je gradonačelnik Severne Mitrovice, koji je od pripadnika policije tražio da dobije zabranu postavljanja transparenta u pisanom obliku i da bude objašnjeno koji zakon se krši postavljanjem tog transparenta.

Foto: Kurir

U centru Severne Mitrovice i sada se nalazi više od 30 pripadnika kosovske policije.

Kurir.rs/Kosovoonline

