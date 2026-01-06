Politika
PREDSEDNIK VUČIĆ ČESTITAO VERNICIMA BADNJE VEČE: Želim da nas osećaj zajedništva i sloge ispunjava zauvek - jedino složni ,možemo da čuvamo našu otadžbinu VIDEO
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je pravoslavnim vernicima Badnje veče.
Uz video snimak na svom Instagram nalogu, Vučić je poručio:
- Radujući se prazniku koji proslavljamo u crkvama i sa našim porodicama, koje su osnova svake države i društva, želim da nas osećaj zajedništva i sloge ispunjava zauvek, jer jedino složni i jedinstveni možemo da čuvamo i razvijamo našu otadžbinu.
Srećno Badnje veče! Mir Božji - Hristos se rodi!
