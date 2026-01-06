Slušaj vest

Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević izjavio je da je u policijskoj stanici dobio prijavu za nepoštovanje naredbe policajca, nakon što je kosovska policija bez obrazloženja oduzela članovima Srpske liste transparent sa natpisom „Mir božji, Hristos se rodi“.

„Da bi građani našeg grada znali o čemu se radi, mi smo kao stranka želeli da našim građanima i svim vernicima čestitamo dolazeći praznik Božić i hteli smo da postavimo Badnjak sa natpisom i miroljubivom porukom 'Mir božji, Hristos se rodi'. Doneta je legalna, legitimna odluka od strane opštine i mene kao gradonačelnika, koja je potpisana, i apsolutno je u skladu sa zakonom. Međutim, policija je tražila da se taj baner skloni“, rekao je Radojević.

Foto: Kurir

On je istakao da kosovski policajci nisu pružili nikakvo objašnjenje za zahtev o uklanjanju tog transparenta.

„Od njih smo tražili da nam kažu jasno i decidno koji član zakona kršimo. Na to nisu imali odgovor, već su stalno ponavljali da imaju takva naređenja iz Prištine“, dodao je gradonačelnik.

Foto: Kurir

Radojević je rekao da su članovi Srpske liste odbili da skinu transparent jer do kršenja zakona nije došlo.

„Ništa nismo loše uradili. Policija je to uradila na svoj način“, poručio je on.