"NASTAVAK ZASTRAŠIVANJA" Đurić: Kurti cilja hrišćanske Srbe u najsvetijoj noći hrišćanskog kalendara
Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić saopštio je da je vlada koju predvodi Aljbin Kurti danas na KiM ciljala hrišćanske Srbe u najsvetijoj noći pravoslavnog hrišćanskog kalendara i ocenio da to nisu izolovani incidenti, već da odražavaju uznemirujući i dosledan obrazac pritiska, zastrašivanja i mešanja u verske slobode srpske zajednice.
Đurić je na društvenoj mreži „X“ naveo da je kosovska policija sprečila gradonačelnika Kosovske Mitrovice da zakonito prikaže tradicionalnu božićnu čestitku u pretežno hrišćanskom srpskom području.
Šef srpske diplomatije je ukazao i na to da su i na drugim lokacijama građani bili primorani da skinu odeću sa hrišćanskim simbolima, kao i da je u Prizrenu politički aktivista, prerušen u sveštenika, pokušao da poremeti i oskrnavi božićne proslave.
„Ovo nisu izolovani incidenti. Oni odražavaju uznemirujući i dosledan obrazac pritiska, zastrašivanja i mešanja u verske slobode usmerene ka određenoj zajednici. Svakim takvim činom, lični moralni, politički i pravni dug gospodina Kurtija nastavlja da se gomila. On bi trebalo da bude veoma svestan ovoga“, naglasio je Đurić.
Podsetio je da je, na današnji dan pre tri godine, dvojicu srpskih dečaka upucao pripadnik kosovskih snaga bezbednosti dok su učestvovali u tradicionalnom hrišćanskom božićnom ritualu, kao i da osoba koja ih je upucala ostaje na slobodi na Kosovu Aljbina Kurtija.
„Gospodine Kurti, ovi vaši postupci predstavljaju ozbiljno kršenje osnovnih demokratskih vrednosti i verskih sloboda. Štaviše, vi tačno znate šta radite. Trebalo bi da znate da mržnji neće biti mesta u budućnosti Srba i Albanaca. Ono što radite je prava sramota za albanski narod i trebalo bi da se stidite“, poručio je Đurić.
