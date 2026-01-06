Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić saopštio je da je vlada koju predvodi Aljbin Kurti danas na KiM ciljala hrišćanske Srbe u najsvetijoj noći pravoslavnog hrišćanskog kalendara i ocenio da to nisu izolovani incidenti, već da odražavaju uznemirujući i dosledan obrazac pritiska, zastrašivanja i mešanja u verske slobode srpske zajednice.

Đurić je na društvenoj mreži „X“ naveo da je kosovska policija sprečila gradonačelnika Kosovske Mitrovice da zakonito prikaže tradicionalnu božićnu čestitku u pretežno hrišćanskom srpskom području.

Šef srpske diplomatije je ukazao i na to da su i na drugim lokacijama građani bili primorani da skinu odeću sa hrišćanskim simbolima, kao i da je u Prizrenu politički aktivista, prerušen u sveštenika, pokušao da poremeti i oskrnavi božićne proslave.

„Ovo nisu izolovani incidenti. Oni odražavaju uznemirujući i dosledan obrazac pritiska, zastrašivanja i mešanja u verske slobode usmerene ka određenoj zajednici. Svakim takvim činom, lični moralni, politički i pravni dug gospodina Kurtija nastavlja da se gomila. On bi trebalo da bude veoma svestan ovoga“, naglasio je Đurić.

Foto: Kurir

Podsetio je da je, na današnji dan pre tri godine, dvojicu srpskih dečaka upucao pripadnik kosovskih snaga bezbednosti dok su učestvovali u tradicionalnom hrišćanskom božićnom ritualu, kao i da osoba koja ih je upucala ostaje na slobodi na Kosovu Aljbina Kurtija.

„Gospodine Kurti, ovi vaši postupci predstavljaju ozbiljno kršenje osnovnih demokratskih vrednosti i verskih sloboda. Štaviše, vi tačno znate šta radite. Trebalo bi da znate da mržnji neće biti mesta u budućnosti Srba i Albanaca. Ono što radite je prava sramota za albanski narod i trebalo bi da se stidite“, poručio je Đurić.