"PLAŠIM SE DA JE SUĐENJE SAMO FARSA" Đukanović se oglasio u slučaju Nikole Selakovića: "Optužni predlog i poziv stigli na Badnji dan"
Narodni poslanik i advokat Vladimir Đukanović objavio je na društvenoj mreži Iks da se danas, na Badnji dan, dogodio neviđeni skandal u vezi sa sramnim postupkom koji se vodi protiv ministra kulture Nikole Selakovića kog on zastupa.
Naime, Đukanović se najpre izvinio građanima Srbije jer takvu vest objavljuje na jedan od najvećih pravoslavnih praznika, otkrivši potom da je optužni predlog, kao i poziv za pretres u slučaju "Selaković" dobio baš danas popodne, na Badnji dan. P
ritom, kako je objavio Đukanović, iste te dokumente su pre 20 i više dana citirali tajkunski mediji N1 i Nova S.
- Praštajte, braćo i sestre što vam se javljam u momentima kada iščekujemo veliku radost, rođenje Sina Božijeg, ali dužan sam da vam ukažem na jedan užasan skandal u vezi sa procesom koji se vodi protiv Nikole Selakovića i još troje okrivljenih pred Posebnim odeljenjem za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu - rekao je najpre Đukanović.
Zatim je obelodanio da je optužni predlog, kao i poziv za pretres, dobio danas popodne.
- Verovali ili ne, optužni predlog su N1 i NOVA S citirali još pre 20 i kusur dana, a ja kao branilac ga dobijam tek danas. Čak sam i o datumu pretresa saznao od Marinike Tepić, što je van pameti, da bih danas negde oko 14 časova tek dobio poziv i optužni predlog. Ovo je sramota i najbolji pokazatelj pripreme narativa za pritisak na rad suda i kakva odluka da se donese. Plašim se da je Selakoviću i ostalima presuda već doneta i da je suđenje samo farsa - upozorio je Vladimir Đukanović.