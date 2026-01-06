Slušaj vest

Narodni poslanik i advokat Vladimir Đukanović objavio je na društvenoj mreži Iks da se danas, na Badnji dan, dogodio neviđeni skandal u vezi sa sramnim postupkom koji se vodi protiv ministra kulture Nikole Selakovića kog on zastupa.

Naime, Đukanović se najpre izvinio građanima Srbije jer takvu vest objavljuje na jedan od najvećih pravoslavnih praznika, otkrivši potom da je optužni predlog, kao i poziv za pretres u slučaju "Selaković" dobio baš danas popodne, na Badnji dan. P

ritom, kako je objavio Đukanović, iste te dokumente su pre 20 i više dana citirali tajkunski mediji N1 i Nova S.

- Praštajte, braćo i sestre što vam se javljam u momentima kada iščekujemo veliku radost, rođenje Sina Božijeg, ali dužan sam da vam ukažem na jedan užasan skandal u vezi sa procesom koji se vodi protiv Nikole Selakovića i još troje okrivljenih pred Posebnim odeljenjem za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu - rekao je najpre Đukanović.

Zatim je obelodanio da je optužni predlog, kao i poziv za pretres, dobio danas popodne.