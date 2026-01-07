Slušaj vest

Predsednica lažne države Kosovo Vjosa Osmani izrazila je zahvalnost Turskoj povodom isporuke protivtenkovskih raketnih sistema OMTAS, koje je na Badnji dan primilo Kosovo, a koji su kupljeni od Turske još u decembru 2023. godine.

Vjosa Osmani je na svojoj Fejsbuk stranici podelila fotografije primljenih sistema, uz poruku na turskom jeziku "Hvala Turskoj", uz istaknute zastave dve zemlje.

O prijemu isporuke, predsednicu Kosova je obavestio i ministar odbrane u tehničkom mandatu Ejup Maćedonci, koji je istakao da je reč o protivtenkovskom raketnom sistemu srednjeg dometa, razvijenom za neutralisanje modernih oklopnih vozila, uključujući tenkove sa reaktivnom zaštitom, kao i vojnih odbrambenih fortifikacija.

- Povećanje raznovrsnosti i količine protivtenkovskih raketnih sistema za našu vojsku ima za cilj pokrivanje različitih daljina dejstva, terena i scenarija pretnji, čime se unapređuje operativna fleksibilnost - naveo je Maćedonci.

OMTAS, koji je razvila kompanija Roketsan, je protivtenkovski sistem srednjeg dometa. Raketa je opremljena infracrvenim tragačem, može da radi danju i noću u svim vremenskim uslovima. Lansirna cev OMTAS-a dugačka je 1,8 metara i prečnika 160 milimetara, a teška je oko 35 kilograma.

Sistem OMTAS ima maksimalni efektivni domet od 4 kilometara,opremljen je IIR glavom za navođenje i sposoban je da dejstvuje i na stacionarne i na pokretne ciljeve.