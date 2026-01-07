SRBI SVE ZABRINUTIJI: Kosovo nastavlja da se naoružava! Na Badnji dan iz Turske stigli protivtenkovski raketni sistemi!
Predsednica lažne države Kosovo Vjosa Osmani izrazila je zahvalnost Turskoj povodom isporuke protivtenkovskih raketnih sistema OMTAS, koje je na Badnji dan primilo Kosovo, a koji su kupljeni od Turske još u decembru 2023. godine.
Vjosa Osmani je na svojoj Fejsbuk stranici podelila fotografije primljenih sistema, uz poruku na turskom jeziku "Hvala Turskoj", uz istaknute zastave dve zemlje.
O prijemu isporuke, predsednicu Kosova je obavestio i ministar odbrane u tehničkom mandatu Ejup Maćedonci, koji je istakao da je reč o protivtenkovskom raketnom sistemu srednjeg dometa, razvijenom za neutralisanje modernih oklopnih vozila, uključujući tenkove sa reaktivnom zaštitom, kao i vojnih odbrambenih fortifikacija.
- Povećanje raznovrsnosti i količine protivtenkovskih raketnih sistema za našu vojsku ima za cilj pokrivanje različitih daljina dejstva, terena i scenarija pretnji, čime se unapređuje operativna fleksibilnost - naveo je Maćedonci.
OMTAS, koji je razvila kompanija Roketsan, je protivtenkovski sistem srednjeg dometa. Raketa je opremljena infracrvenim tragačem, može da radi danju i noću u svim vremenskim uslovima. Lansirna cev OMTAS-a dugačka je 1,8 metara i prečnika 160 milimetara, a teška je oko 35 kilograma.
Sistem OMTAS ima maksimalni efektivni domet od 4 kilometara,opremljen je IIR glavom za navođenje i sposoban je da dejstvuje i na stacionarne i na pokretne ciljeve.
