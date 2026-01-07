Slušaj vest

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da Srbija mora dobro da analizira situaciju u svetu i da treba da "budemo svesni toga da će sve zavisiti od naših snaga, niko se neće potruditi, niti pomoći u nekim najtežim situacijama", što se, po njegovim rečima, videlo i kroz istoriju.

"U Drugom svetskom ratu kada smo srušli pakt sa Hiterom Englezi su se radovali, a na pitanje da li će nam pomoći odgovorili su da nije realno. Tako je bilo i 1999. godine, Rusija nas je podržavala, ali nije bilo realno da nam vojno pomogne", rekao je Dačić, za TV Prva.

Dačić je prisustvovao jutrošnjoj Božićnoj liturgiji u Hramu Svetog Save

Kako je istakao, treba voditi "balansira politiku i čuvati nacionalne i državne interese".

On je konstatovao da "emocije u međunarodnim odnosima ne postoje, niko nas neće voleti ako nema neki interes".

Dačić je, govoreći o nedavnoj američkoj akciji u Venecueli, ukazao i da je ta država "na svakom glasanju u Ujedinim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama bila na našoj strani i treba videti kako će se dalje odvijati ova situacija".

"Bez obzira što to nije u skladu sa međunarodnim pravom, ceo svet raguje relativno uzdržano zato što su svi u fazi iščekivanja kakvi će biti dalji koraci, odnosno šta to znači za međunarodni pravni poredak", objasnio je Dačić.