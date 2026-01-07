Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić čestitala je Božić patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Porfiriju i vernicima, koji ovaj praznik obeležavaju po julijanskom kalendaru, saopšteno je iz Skupštine Srbije.

- U ime Narodne skupštine, i svoje ime želim vam da najradosniji hrišćanski praznik provedete u miru, zdravlju i ljubavi, u krugu porodice i prijatelja. Neka nas Božić podseti na važnost građenja mira, ljubavi, tolerancije i međusobnog poštovanja, kako bismo zajedno obezbedili srećnu i sigurnu budućnost za sve. Srećan Božić, Hristos se rodi! - oručila je ona u čestitki.

Kurir Politika

