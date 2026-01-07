- U ime Narodne skupštine, i svoje ime želim vam da najradosniji hrišćanski praznik provedete u miru, zdravlju i ljubavi, u krugu porodice i prijatelja. Neka nas Božić podseti na važnost građenja mira, ljubavi, tolerancije i međusobnog poštovanja, kako bismo zajedno obezbedili srećnu i sigurnu budućnost za sve. Srećan Božić, Hristos se rodi! - oručila je ona u čestitki.