Savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević u božićnom izdanju Kurira otvoreno je pričao o svojoj porodici i sinovima Mihailu i Danilu.

Miloš je rekao da se politika itekako provlači u razgovorima u porodičnom domu, koliko god to svi izbegavali. Verovatno je zbog toga i normalno da je stariji sin Mihailo krenuo očevim političkim stopama. Trenutno obavlja funkciju potpredsednika Gradskog odbora SNS u Novom Sadu, a pitali smo ga šta je naučio iz očevog iskustva?

- Što se tiče života generalno, od oca učim o radnim navikama, moralnim vrednostima, kakav treba biti kao otac, sin, suprug i brat, ali i kako treba da se ponaša pravi Srbin, dakle i ljubav prema svojoj zemlji. Što se lekcija iz politike tiče, trudim se da se naučim strpljenju - rekao je Mihailo Vučević.

Miloš je odao da se sa Mihailom najčešće ne slaže kada je reč o brzini sprovođenja odluka.

- Mihailo je za brze i nagle odluke ili sprovođenje, ja sam za sporije, smirenije. Ili po onoj narodnoj "tiha voda breg roni". On ima energiju i nosi to brže i jače - smatra Miloš.

On dodaje da je teže biti sin političara nego političar-roditelj tinejdžeru i mladom čoveku.

- Ljudi imaju percepciju da je prednost biti sin političara, ali mislim da to nosi više nedostataka i mana. Govorim o sadašnjim okvirima i društvenim okolnostima. Verujem da sam deci više napravio probleme ovim svojim pozivom i poslom kojim se bavim nego što sam im omogućio da imaju neke prednosti, koliko god ljudi upravo suprotno mislili.