Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić čestitao je Božić patrijarhu srpskom Porfiriju, celom srpskom narodu i vernicima koji ovaj praznik slave po julijanskom kalendaru.

- Svim građanima želim da Božić provedu sa porodicom i prijateljima u duhu zajedništva i solidarnosti. Samo poštujući jedni druge možemo da izgradimo bolju budućnost za sve nas. Neka nas ovaj veliki praznik ujedini u ljubavi, miru i slozi koja nam je danas najpotrebnija. Ostanimo na putu pravih hrišćanskih vrednosti i neka nam one budu vodilje u očuvanju srpskog naroda ma gde on bio. Mir Božji, Hristos se rodi - navedeno je u čestitki gradonačelnika Šapića.