Slušaj vest

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić čestitao je Božić patrijarhu srpskom Porfiriju, celom srpskom narodu i vernicima koji ovaj praznik slave po julijanskom kalendaru.
- Svim građanima želim da Božić provedu sa porodicom i prijateljima u duhu zajedništva i solidarnosti. Samo poštujući jedni druge možemo da izgradimo bolju budućnost za sve nas. Neka nas ovaj veliki praznik ujedini u ljubavi, miru i slozi koja nam je danas najpotrebnija. Ostanimo na putu pravih hrišćanskih vrednosti i neka nam one budu vodilje u očuvanju srpskog naroda ma gde on bio. Mir Božji, Hristos se rodi - navedeno je u čestitki gradonačelnika Šapića.

Kurir Politika

Ne propustitePolitikaNEKA NAS BOŽIĆ PODSETI NA VAŽNOST GRAĐENJA MIRA, LJUBAVI, TOLERANCIJE I MEĐUSOBNOG POŠTOVANJA: Ana Brnabić čestitala najradosniji hrišćanski praznik!
Ana Brnabić (54).jpeg
DruštvoKURIR ISPRED HRAMA SVETOG SAVE: Tradicionalno lomljenje božićne česnice od 260 kilograma! Izvučeni prvi od 33 zlatnika, okupio se ogroman broj ljudi! FOTO/VIDEO
česnica.jpg
PolitikaBOŽIĆ U DOMU MILOŠA VUČEVIĆA: Sigurna luka naše porodice je uvek kuća. To je adresa, to je naša tvrđava!
WhatsApp Image 2026-01-04 at 11.07.44 PM.jpeg
ZanimljivostiBožić na Svetoj Gori se proslavlja drugačije nego u Srbiji: U Hilandaru nema lampica, ni poklona, sve je posvećeno Hristu
Božićna liturgija u manastiru Hilandar