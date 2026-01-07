Slušaj vest

Nekada davno, sveti vladika Nikolaj Velimirović, u Žiči se obratio svojim parohijanima i svom verujućem narodu najlepšim rečima koje postoje a koje kazuju istinu koju mi danas saborno ispovedamo a te reči su: “Božić je dan kada je Večnost ušla u vreme.”

Ta Večnost nas obavezuje — da čuvamo veze sa precima, da mislimo na potomke i da budemo jedno u Hristu.

Neka duh ljubavi Hristovog rođenja ispuni naša srca mirom, nadom i verom u dobro.

Neka nas podseti na najveće vrednosti koje nas povezuju - zajedništvo, praštanje i ljubav.

Mir Božji — Hristos se rodi!
Vaistinu se rodi! Srećan Božić!, poručio je Miloš Vučević.

 Kurir.rs

