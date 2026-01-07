Slušaj vest

Predsednik Vučić će se danas obratiti uživo u 16 sati na sve aktuelne i važne teme za Srbiju i njene građane.

Intervju će biti emitovan uživo na televiziji Informer.

Predsednik je svim vernicima pravoslavne veroispovesti čestitao Badnji dan i predstojeći Božić porukom mira, zajedništva i sloge.

Kurir.rs

