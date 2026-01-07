Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas će pred građanima Srbije govoriti o svim važnim temama za Srbiju.
Politika
TAČNO U 16 ČASOVA! Veliki intervju uživo predsednika Srbije na Božić: Vučić danas govori na sve aktuelne i važne teme za Srbiju i njene građane
Slušaj vest
Predsednik Vučić će se danas obratiti uživo u 16 sati na sve aktuelne i važne teme za Srbiju i njene građane.
Intervju će biti emitovan uživo na televiziji Informer.
Predsednik je svim vernicima pravoslavne veroispovesti čestitao Badnji dan i predstojeći Božić porukom mira, zajedništva i sloge.
Kurir.rs
Reaguj
9