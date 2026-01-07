Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gostuje na televiziji Informer.

Predsednik govori o svim aktuelnim i važnim temama za Srbiju i njene građane.

Predsednik je na samom početku poželeo srećan Božić svim građanima koji ga slave.

- Kada takvo ponašanje u svetu postane normalno, onda ništa više ne može da vas čudi. Ono što je za nas važno je da mi pokušamo da sačuvamo mir, da na svaki način odbranimo stabilnost, da se ujednimo i pod tim ne mislim na političke faktore, već da ljudi počnu da razmišljaju o svojoj zemlji jer neretko zato što nam je dobro i lepo, smatramo da može da nam bude samo bolje i lepše, ne razmišljajući koliko lošije može da bude. Da na Božić, najradosniji hrišćanski praznik, razmislimo kakva nas godina čeka i odbranimo srpsko društvo u celini, demokratske vrednosti.

- Uz svo poštovanje prema drugim narodima koji imaju svoje prednosti, mi moramo da svi zajednički razumemo šta su naši osnovni ciljevi, da sačuvamo jednu ili dve generacije ljudi od sukoba i ratova i da budemo dovoljno snažni da nikome ne padne na pamet da dirne u našu teritoriju.

O Venecueli, Trampu, Grenlandu

- Prva zvanična obojena revolucija je izvedena 1993. godine baš u Iranu pod kodnim imenom Ajaks. Tada je porodica Pahlavi zauzela vlast i sad vidite kako se potomci Pahlavija ponovo pitaju iako je reč o ljudima koji ne moraju da imaju nikakvu podršku u iranskom narodu, ali mogu da dobiju značajnu odršku spolja. Stvari će se komplikovati u Venecueli, svi se pitaju ko je izdao Nikolasa Madura. Ne mogu da objasne narodu koji je voleo njega, a ne njih. Jedno je tehnički što ćete preuzeti vlast, ali morate da imate podršku u duši naroda koji vas je birao. Ali to su neka druga pitanja, nije blizu nas. Grenland postaje sve bliže nama, jer EU izlazi sa planovima i gledaju kako da odgovore Trampu.

- Bio sam umoran posle 20 sati teških razgovora uz mnogo ucena, svega i ne ličnih, već za državu ucena. Amerikanci su shvatili da im je Grenland kapija, s jedne strane ulaz u severnu Ameriku. Oni podrazumevaju kompletnu Ameriku, ono što je za njih zabrinjavajuće imaju samo 3 zemlje koje su ih podržale - Argentina, Ekvador i Panama. To za njih nije jednostavno ni u Gvatemali, Nikaragvi. I u Ekvadoru ti imaju problematičan legitimitet. Dve najveće i najuglednije zemlje latinske Amerike su Brazil i Meksiko, uz Argentinu koja je uvek na Trampovoj strani. Oni tu imaju mnogo protivnika.

- Tramp sa Grenlandom mora da izađe sa nečim. Inflacija je za ljude u Americi ozbiljan problem. Da jednu digresiju napravim, mi smo uspeli da spustimo inflaciju na 2,8 odsto, video sam da je u Hrvatskoj 3,3. Nadam se da ćemo uspeti da držimo tako nisku stopu inflacije, a u Americi on mora da ponudi nešto više od toga. On postiže velike uspehe, koji se tiču nacionalne bezbednosti i sigurnosti SAD u teritorijalnom i geografskom smislu, ali ne samo to. Ta nova strategija Amerikanaca je postavljena višeslojno - to nije pitanje samo teritorije koju ćemo da napravimo i da niko ne može da nas ugrozi po tom pitanju, oni su naveli 37 kritičnih sirovina koje su neophodne Americi za nastavak dominacije u svetu. Čeka se konačni dogovor sa Sijem i Kinom. Pre da će ga biti nego da neće. Amerikanci hoće da budu apsolutno predominantni na zapadu.

- Mali smo mi u svakom smislu, nismo mi posebno interesantni, ali smo bili meta pokušaja, razloga, kada je krenula obojena revolucija oko litijuma. Oko toga se sada tuku i bore, u pravom smislu, ne bi li obezbedil sebi nešto u budućnosti. Mi smo jedinstven slučaj u svetu, ono što prirodno imamo ne koristimo. To govori o neozbiljnosti strateškoj, društva kao celine, da ne želimo da učestvujemo u stvarnom dijalogu nikada, da razgovaramo o činjenicama, nismo nikada mogli ni da razgovaramo ni po pitanju KiM.

- Naša je informacija da je više do 75 mrtvih u Venecueli. Nije to naš problem, da se niko ne naljuti, da ne budemo baš u sve i do kraja uključeni. Maestralno su izveli tu vojnu operaciju i to je nešto čemu morate da skinete kapu. Mi iz svega toga izvlačimo zaključke, gledamo kako svoju zemlju da zaštitimo od bilo kakvog potencijalnog agresora. Vremena su se promenila, nije ovo 90. godina.

- Biće nam strašno važan dijalog u narednom periodu sa Bošnjacima. Moramo da razgovaramo sa njima. Smatram da je važno da razgovaramo sa svima, ali mo moramo i sebe da snažimo. Mir ćemo da sačuvamo upravo zahvaljujući snazi našeg naroda, ljudima koji su dobro i vredno radili u prethodnih 12 godina.

- Reč je o vrlo ozbiljnom čoveku. U mnogo navrata mi je govorio, pošto su ovde pravljene bajke o tome kako je uspeo da pobedi Jermene, uspeo je pre svega zahvaljujući snazi i brojnosti svojih jedinica. Sve bajke ostavite po strani. Imao je dominaciju u specijalnim jedinicama, odlično se pripremio za taj sukob. On je rekao "u svetu ne postoji ama baš nikakvo pravo. Postoje neka mala prijateljstva koja su snažnija od situacije u kojoj se trenutno nalazite, ali to je sve vezano za regionalna savezništva, ali na daljem nivou to ništa ne postoji". Ovo što se zbiva oko Grenlanda će nas dovesti do totalnog haosa u svetu. Jer to je ogromna teritorija koja pripada EU u ovom trenutku. Oni su ulagali tamo.

- Voleo bih da nikakve te krize nam se ne pojave, pošto mi živimo za to da nekom drugom "zaigra mečka u dvorištu", kad nekom većem zaigra mečka, zaigraće i kod nas. Imajte to u vidu. Kao predsednik republike, vodiću računa da ovu godinu u miru prođemo, na odgovoran način ću voditi državu.

"Zbog Venecuele se promenio stav EU"

- Danas je najradosniji dan u hrišćanstvu i treba da se radujemo što smo sačuvali mir, obezbedili ekonomski napredak, penzioneri dobili veće penzije. Izborna godina je kraj, da li će biti u oktobru, novembru ili decembru to je stvar dogovora ukoliko žele da se dogovaraju, ali do tada - toliko se ubrzano sve menja - konstatovao je predsednik.

- Kad voz krene, nema više niko da ga zaustavi. Ono što se dogodilo u Venecueli, u prvom trenutku EU reagovala, Španija nije razgovarala sa Madurom, ona je najoštrije reagovala zbog onog što se dogodilo. Promenio se stav EU, shvatili su da sledeća meta može da bude pitanje EU.

- Ako se otvori Grenland, onda će da se otvori desetine takvih pitanja i ponovo će da se "igra u našem dvorištu", što bih voleo da izbegnemo. Da sačuvamo generacije ljudi, deo ljudi je krenuo da se vraća, moraćemo da obezbedimo dodatne programe za sve njih.

- Za penzije, nije više povećanje, 485 evra je prosečna penzija u Srbiji, nije to više pet ili tri evra ili jedan evro. Brojevi su sasvim drugačiji i verujem da ćemo ljude moći da obradujemo time, zato je važno da mi ovde razgovaramo između sebe.

Predsednik Vučić komentarisao je želje pojedinih ljudi da mu ovo bude "poslednji Božić".

- Ja njima želim da budu dugo radosni, veseli, da uživaju u vozovima NS- BG, da i oni i roditelji imaju sve bolja primanja, da mogu da računaju da imaju i njihova deca bolju budućnost u zemlji - poručio je Vučić.