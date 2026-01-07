Slušaj vest

Novinarka Ljiljana Smajlović govoreći na RTS-u o aktuelnim političkim dešavanjima u svetu, pohvalila je stav predsednika Srbije Aleksandra Vučića po pitanju aktuelne situacije u Venecueli.

- Moj najjači utisak je koliko se Srbija izdvojila iz regiona i koliko je reagovala drugačije od bilo koga u našem regionu. Zemlje koje su ustupile deo svog suvereniteta bilo NATO, bilo EU, one su sve reagovale na vrlo sličan način.

- One su otprilike reagovale "Maduro je diktator, prema tome dobro je što više nije na vlasti, a sad pazite da se ovo obavi sa što manje žrtava i što mirnije". To je ono što su pratile i zemlje u regionu koje nisu ili jesu članice EU i NATO.