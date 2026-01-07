SMAJLOVIĆ POHVALILA STAV PREDSEDNIKA VUČIĆA OKO DEŠAVANJA U VENECUELI: Nismo ćutali, trebalo je imati kuraži za to! Srbija štrči sa reakcijom i to je IMPRESIVNO
Novinarka Ljiljana Smajlović govoreći na RTS-u o aktuelnim političkim dešavanjima u svetu, pohvalila je stav predsednika Srbije Aleksandra Vučića po pitanju aktuelne situacije u Venecueli.
- Moj najjači utisak je koliko se Srbija izdvojila iz regiona i koliko je reagovala drugačije od bilo koga u našem regionu. Zemlje koje su ustupile deo svog suvereniteta bilo NATO, bilo EU, one su sve reagovale na vrlo sličan način.
- One su otprilike reagovale "Maduro je diktator, prema tome dobro je što više nije na vlasti, a sad pazite da se ovo obavi sa što manje žrtava i što mirnije". To je ono što su pratile i zemlje u regionu koje nisu ili jesu članice EU i NATO.
- Crna Gora se nije oglasila uopšte, Bosna je pokazala servilnost. Mi smo neutralna zemlja, a neutralna zemlja mora da se oslanja na međunarodno pravo. Ja ne bih zamerila našoj vlasti ni da je ćutala u ovoj situaciji. Mi nismo ćutali i trebalo je imati kuraži za to. Mi smo ostali tamo gde smo bili i branimo našu politiku. To je prilično impresivna stvar. Srbija štrči u Evropi i regionu sa reakcijom.