Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je danas o aktuelnim dešavanjima u svetu i tom prilikom istakao da će se stvari komplikovati u Venecueli jer dolazi do unutrašnjih trenja, svi se pitaju ko je izdao Madura.

Osim o Venecueli, Vučić je govorio i o Trampu i Grenlandu.

- Prva zvanična obojena revolucija je izvedena 1993. godine baš u Iranu pod kodnim imenom Ajaks. Tada je porodica Pahlavi zauzela vlast i sad vidite kako se potomci Pahlavija ponovo pitaju iako je reč o ljudima koji ne moraju da imaju nikakvu podršku u iranskom narodu, ali mogu da dobiju značajnu odršku spolja. Stvari će se komplikovati u Venecueli, svi se pitaju ko je izdao Nikolasa Madura. Ne mogu da objasne narodu koji je voleo njega, a ne njih. Jedno je tehnički što ćete preuzeti vlast, ali morate da imate podršku u duši naroda koji vas je birao. Ali to su neka druga pitanja, nije blizu nas. Grenland postaje sve bliže nama, jer EU izlazi sa planovima i gledaju kako da odgovore Trampu.

- Bio sam umoran posle 20 sati teških razgovora uz mnogo ucena, svega i ne ličnih, već za državu ucena. Amerikanci su shvatili da im je Grenland kapija, s jedne strane ulaz u severnu Ameriku. Oni podrazumevaju kompletnu Ameriku, ono što je za njih zabrinjavajuće imaju samo 3 zemlje koje su ih podržale - Argentina, Ekvador i Panama. To za njih nije jednostavno ni u Gvatemali, Nikaragvi. I u Ekvadoru ti imaju problematičan legitimitet. Dve najveće i najuglednije zemlje latinske Amerike su Brazil i Meksiko, uz Argentinu koja je uvek na Trampovoj strani. Oni tu imaju mnogo protivnika.

- Tramp sa Grenlandom mora da izađe sa nečim. Inflacija je za ljude u Americi ozbiljan problem. Da jednu digresiju napravim, mi smo uspeli da spustimo inflaciju na 2,8 odsto, video sam da je u Hrvatskoj 3,3. Nadam se da ćemo uspeti da držimo tako nisku stopu inflacije, a u Americi on mora da ponudi nešto više od toga. On postiže velike uspehe, koji se tiču nacionalne bezbednosti i sigurnosti SAD u teritorijalnom i geografskom smislu, ali ne samo to. Ta nova strategija Amerikanaca je postavljena višeslojno - to nije pitanje samo teritorije koju ćemo da napravimo i da niko ne može da nas ugrozi po tom pitanju, oni su naveli 37 kritičnih sirovina koje su neophodne Americi za nastavak dominacije u svetu. Čeka se konačni dogovor sa Sijem i Kinom. Pre da će ga biti nego da neće. Amerikanci hoće da budu apsolutno predominantni na zapadu.

- Mali smo mi u svakom smislu, nismo mi posebno interesantni, ali smo bili meta pokušaja, razloga, kada je krenula obojena revolucija oko litijuma. Oko toga se sada tuku i bore, u pravom smislu, ne bi li obezbedil sebi nešto u budućnosti. Mi smo jedinstven slučaj u svetu, ono što prirodno imamo ne koristimo. To govori o neozbiljnosti strateškoj, društva kao celine, da ne želimo da učestvujemo u stvarnom dijalogu nikada, da razgovaramo o činjenicama, nismo nikada mogli ni da razgovaramo ni po pitanju KiM.