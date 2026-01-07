STVARI ĆE SE KOMPLIKOVATI U VENECUELI, SVI PITAJU KO JE IZDAO MADURA Vučić izneo stav o situaciji u svetu: Gledamo da zaštitimo zemlju od potencijalnog agresora
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je danas o aktuelnim dešavanjima u svetu i tom prilikom istakao da će se stvari komplikovati u Venecueli jer dolazi do unutrašnjih trenja, svi se pitaju ko je izdao Madura.
Osim o Venecueli, Vučić je govorio i o Trampu i Grenlandu.
- Prva zvanična obojena revolucija je izvedena 1993. godine baš u Iranu pod kodnim imenom Ajaks. Tada je porodica Pahlavi zauzela vlast i sad vidite kako se potomci Pahlavija ponovo pitaju iako je reč o ljudima koji ne moraju da imaju nikakvu podršku u iranskom narodu, ali mogu da dobiju značajnu odršku spolja. Stvari će se komplikovati u Venecueli, svi se pitaju ko je izdao Nikolasa Madura. Ne mogu da objasne narodu koji je voleo njega, a ne njih. Jedno je tehnički što ćete preuzeti vlast, ali morate da imate podršku u duši naroda koji vas je birao. Ali to su neka druga pitanja, nije blizu nas. Grenland postaje sve bliže nama, jer EU izlazi sa planovima i gledaju kako da odgovore Trampu.
- Bio sam umoran posle 20 sati teških razgovora uz mnogo ucena, svega i ne ličnih, već za državu ucena. Amerikanci su shvatili da im je Grenland kapija, s jedne strane ulaz u severnu Ameriku. Oni podrazumevaju kompletnu Ameriku, ono što je za njih zabrinjavajuće imaju samo 3 zemlje koje su ih podržale - Argentina, Ekvador i Panama. To za njih nije jednostavno ni u Gvatemali, Nikaragvi. I u Ekvadoru ti imaju problematičan legitimitet. Dve najveće i najuglednije zemlje latinske Amerike su Brazil i Meksiko, uz Argentinu koja je uvek na Trampovoj strani. Oni tu imaju mnogo protivnika.
- Tramp sa Grenlandom mora da izađe sa nečim. Inflacija je za ljude u Americi ozbiljan problem. Da jednu digresiju napravim, mi smo uspeli da spustimo inflaciju na 2,8 odsto, video sam da je u Hrvatskoj 3,3. Nadam se da ćemo uspeti da držimo tako nisku stopu inflacije, a u Americi on mora da ponudi nešto više od toga. On postiže velike uspehe, koji se tiču nacionalne bezbednosti i sigurnosti SAD u teritorijalnom i geografskom smislu, ali ne samo to. Ta nova strategija Amerikanaca je postavljena višeslojno - to nije pitanje samo teritorije koju ćemo da napravimo i da niko ne može da nas ugrozi po tom pitanju, oni su naveli 37 kritičnih sirovina koje su neophodne Americi za nastavak dominacije u svetu. Čeka se konačni dogovor sa Sijem i Kinom. Pre da će ga biti nego da neće. Amerikanci hoće da budu apsolutno predominantni na zapadu.
- Mali smo mi u svakom smislu, nismo mi posebno interesantni, ali smo bili meta pokušaja, razloga, kada je krenula obojena revolucija oko litijuma. Oko toga se sada tuku i bore, u pravom smislu, ne bi li obezbedil sebi nešto u budućnosti. Mi smo jedinstven slučaj u svetu, ono što prirodno imamo ne koristimo. To govori o neozbiljnosti strateškoj, društva kao celine, da ne želimo da učestvujemo u stvarnom dijalogu nikada, da razgovaramo o činjenicama, nismo nikada mogli ni da razgovaramo ni po pitanju KiM.
- Naša je informacija da je više do 75 mrtvih u Venecueli. Nije to naš problem, da se niko ne naljuti, da ne budemo baš u sve i do kraja uključeni. Maestralno su izveli tu vojnu operaciju i to je nešto čemu morate da skinete kapu. Mi iz svega toga izvlačimo zaključke, gledamo kako svoju zemlju da zaštitimo od bilo kakvog potencijalnog agresora. Vremena su se promenila, nije ovo 90. godina.