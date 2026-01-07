Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je danas o svim aktuelnostima u svetu ističući da je pogrešno što se mnogi u Srbiji raduju po pitanju Grenlanda.

- To će nas dovesti u potpuni haos u svetu. Jasno je da NATO i EU ne mogu više lak oda postoje. Grenland je najvažniji zbog arktičkog kruga i puteva, to je budućnost. Hoće da svi tu imaju primat. Čim mečka zaigra u tuđem dvorištu, zaigraće i u našem. Vodiću računa da godina prođe na miran način - kaže Vučić.

- Tramp sa Grenlandom mora da izađe sa nečim. Inflacija je za ljude u Americi ozbiljan problem. Da jednu digresiju napravim, mi smo uspeli da spustimo inflaciju na 2,8 odsto, video sam da je u Hrvatskoj 3,3. Nadam se da ćemo uspeti da držimo tako nisku stopu inflacije, a u Americi on mora da ponudi nešto više od toga. On postiže velike uspehe, koji se tiču nacionalne bezbednosti i sigurnosti SAD u teritorijalnom i geografskom smislu, ali ne samo to. Ta nova strategija Amerikanaca je postavljena višeslojno - to nije pitanje samo teritorije koju ćemo da napravimo i da niko ne može da nas ugrozi po tom pitanju, oni su naveli 37 kritičnih sirovina koje su neophodne Americi za nastavak dominacije u svetu. Čeka se konačni dogovor sa Sijem i Kinom. Pre da će ga biti nego da neće. Amerikanci hoće da budu apsolutno predominantni na zapadu.