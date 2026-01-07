Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o pretnjama blokadera koje mu upućuju na Božić, kao i skupljanju potpisa za koje ističe da ih je bilo manje of 20.000.

- Potpisa je bilo manje od 20 000. To je ogroman broj potpisan, nijedna druga snaga sem SNS-a ne bi mogla da skupi više. To nije za potcenjivanje, ali ne poštujem kada lažu o brojevima. Ne znam čemu potreba da sebe obmanjuju, biće im jasno kada budu predavali potpise za listu ,videćte da neće predati ni 30.000, a kamoli 400.000 - kaže Vučić.

Na poruku Filozofskog fakulteta da mu žele da mu je ovo poslednje Badnje veče na slobodi, Vučić kaže da želi njima sve najbolje, da žive još bolje, da imaju veća primanja, da uživaju vozovima, prugama i da deca imaju bolju budućnost.