Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o pretnjama blokadera koje mu upućuju na Božić, kao i skupljanju potpisa za koje ističe da ih je bilo manje of 20.000.

- Potpisa je bilo manje od 20 000. To je ogroman broj potpisan, nijedna druga snaga sem SNS-a ne bi mogla da skupi više. To nije za potcenjivanje, ali ne poštujem kada lažu o brojevima. Ne znam čemu potreba da sebe obmanjuju, biće im jasno kada budu predavali potpise za listu ,videćte da neće predati ni 30.000, a kamoli 400.000 - kaže Vučić.

Na poruku Filozofskog fakulteta da mu žele da mu je ovo poslednje Badnje veče na slobodi, Vučić kaže da želi njima sve najbolje, da žive još bolje, da imaju veća primanja, da uživaju vozovima, prugama i da deca imaju bolju budućnost.

- Da žive još bolje nego što su do sada živeli, da uživaju u vožnjama Novi Sad, Beograd, da i oni i roditelji imaju sve bolja primanja, da mogu da računaju da njihova deca imaju dobru budućnost u ovoj zemlji, a verujem da kad se i oni budu pitali u budućnosti da će malo odgovornije da se ponašaju i prema sebi i prema drugim ljudima - naveo je Vučić.

