- Prešli smo 3,5 milijardi investicija u 2025. što nije loše ali je mnogo slabije nego u 2024. Izgubili smo to zahvaljujući blokadama koje su razarale zemlju. Imali smo i prestanak rada rafinerije, to nam je donelo dodatne muke i nadam se da će za nekoliko dana ponovo krenuti sa radom. Bilo bi dodatnih povećanja i penzija i plata da nije bilo blokada. To je jedan od ključnih razloga zašto smo imali probleme - kaže on.

- Kad je sve što tražite moja smena i izbori i ništa drugo i ne tražite. Moramo da nudimo razgovore. Pitaju ljude što si protiv Vučića, oni kažu "zato što je prodao zemlju". On je sve u Srbiji prodao kažu, ja se zainteresujem onda za to. Oni imaj uinfluensere koje plate i kažu Vučić prodao sve mlekare, uljare, šećerane, cementare. Moram da kažem, mi ćemo u izbornoj kampanji ili pre da pokažemo ljudima, da mi ništa od toga nismo prodali. Nemam ništa protiv privatizacije, ali su sve to prodali blokaderi. Sve mlekare su oni prodali i neke strancima, a neke ovima u regionu. Konditorsku industriju smo celu prodali Hrvatima, do NIS-a, svega drugog. Mi ništa nismo prodali, a sad ćemo polako da vraćamo stvari.