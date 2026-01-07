- Prošle godine sam preživeo stvari koje ljudi kroz stotine života ne prožive. Ne mogu da govorim kroz šta su prolazila moja deca. Vukan još ne razume, ima 8 godina, šuška, kaže "ja sam ćaci". Ali je bistar i oseća naravno, vidi to i u okruženju i svačega se naslušao. Milica je to mnogo teže podnosila nego što sam očekivao. Ona je izuzetno jaka, sposobna, ali je teže podnosila nego što sam očekivao. Danilo je već muškarac, nije mu bilo jednostavno, ali je ćutao i podnosio. Majka s vremena na vreme nešto lošije, ali dobro. Što se mene tiče, problem je nastao negde u oktobru, novembru, gde sam shvatio po odnosu koji sam krenuo da gradim, gde sam izgubio strpljenje i pažljivo i uvek dobro meren odnos prema onima koji su tražili smrt za moju decu, mene i sve ostale. I uplašio sam se toga i trudim se da to promenim svakoga dana i još nisam uspeo - rekao je on.