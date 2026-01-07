Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će ova godina u političkom smislu biti teška jer je izborna, te da će vanredni parlementarni izbori biti organizovani u oktobru, novembru, ili decembru.

On je rekao da datum održavanja izbora zavisi od dogovora političkih aktera, ukoliko, kako je naveo, oni žele da se dogovaraju.

Studenti u blokadi traže, već duže vreme, raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, dok deo opozicije smatra da ih Vučić ne raspisuje jer se plaši gubitka vlasti.

Na ranije pozive predsednika Srbije na razgovor o raznim temama studenti u blokadi i opozicija negativno su regovali.

Vučić je večeras ponovio da će ova godina, u ekonomskom smilu, biti najuspešnija.

Prema njegovim rečima, za ljude u Srbiji je važno da mir i stabilnost budu sačuvani i da se „ujedinimo“.

„Kada kažem ujedinimo, ne mislim na političke stranke, jer to nikada neće biti moguće, već na ljdue da počnu da razmišljaju o svojoj zemlji, da se borimo, da odbranimo naše vrednosti, a to su demokratske vrednosti jednog državotvornog naroda“, rekao je Vučić.

