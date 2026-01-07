Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je savez Prištine, Tirane i Zagreba vojni savez koji je ofanzivan i dodao da postoje oni koji maštaju o tome da u eventualnom sukobu dela zapada i Rusije završe jednom za svagda sa Srbijom.

"Reč je o ofanzivnom savezu i samo nemojte da smetnete s uma da postoje ljudi koji maštaju da kada dođe do sukoba između dela zapada i Rusije, da je to prilika da nekadašnji ruski saveznici kao što smo mi, budemo potpuno zgaženi i da jednom za svagda sa nama završe", rekao je Vučić.

Dodao je da takve škole postoje.

"Ne mislim da je to dominantna škola i ne mislim da je to briselska škola, naprotiv, ali da li takvih ima škola u regionu, to je sigurno", kazao je Vučić.

Na pitanje da li je moguće da u trenutnim geopolitičkim trvenjima Srbija izbegne sukobe i rat, Vučić je kazao da je gotovo siguran da će za vreme njegovog mandata to biti izbegnuto, iako teško, ali da za posle nije toliko siguran u to.