CELE PRETHODNE GODINE NEKOLIKO MEČKI JE U NAŠEM DVORIŠTU IGRALO - MEĐUNARODNIH I REGIONALNIH! Oglasio se Vučić, jasno poručio: Nisu srušili Srbiju, niti će!
"Cele prethodne godine nekoliko mečki je u našem dvorištu igralo, i međunarodnih i regionalnih", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić putem svog Instagram naloga.
Kako je istakao nema šta nisu uradili da sruše Srbiju.
- Da li će biti još pokušaja, ovakvih ili onakvih, biće ali sve je to što bi rekli na jugu Srbije "tanka rakija".
- Nisu je srušili, niti će - zaključio je Vučić.
