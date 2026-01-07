Slušaj vest

"Cele prethodne godine nekoliko mečki je u našem dvorištu igralo, i međunarodnih i regionalnih", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić putem svog Instagram naloga.

Kako je istakao nema šta nisu uradili da sruše Srbiju.

- Da li će biti još pokušaja, ovakvih ili onakvih, biće ali sve je to što bi rekli na jugu Srbije "tanka rakija".

- Nisu je srušili, niti će - zaključio je Vučić.

