- Cele prethodne godine nekoliko mečki je u našem dvorištu igralo, i međunarodnih i regionalnih, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Kako je istakao nema šta nisu uradili da sruše Srbiju.

- Da li će biti još pokušaja, ovakvih ili onakvih, biće ali sve je to što bi rekli na jugu Srbije "tanka rakija". Nisu je srušili, niti će, poručio je Vučić koji je u jučerašnjem velikom intervjuu na Božić, na televiziji Informer, govorio o svim važnim temama za Srbiju i njene građane.

"Jedan od razloga pokušaja sprovođenja obojene revolucije je litijum"

Vučić je u intervjuu izjavio da je jedan od razloga što je u Srbiji pokušano sprovođenje obojene revolucije litijum.

"Mi smo jedinstven slučaj u svetu. Ljudi se u svetu, kao što vidite, tuku i bore za sirovine, retke metale, minerale, u pravom smislu te reči tuku i bore, zauzimaju i tuđe teritorije ne bi li obezbedili sebi nešto u budućnosti. Mi smo jedinstven slučaj u svetu. Mi i ono što imamo, mi to nećemo da koristimo", rekao je Vučić.

Dodao je da mi smatramo da smo valjda pametniji od svih drugih i "znamo da će da nam budu narandžaste vode, a oni ne znaju".

"To govori o našoj neozbiljnosti strateškoj, o društvu kao celini, o neodgovornosti, o tome da ne želimo da učestvujemo u stvarnom dijalogu, nikada. Ne želimo da razmatramo stvarne činjenice, nikada. Kod nas je sve sazdano na emocionalnom nivou", rekao je Vučić.

Odgovarajući na pitanje da li postoji nada da Srbi od majstora propuštenih prilika postanu majstori ugrabljenih šansi, Vučić je kazao da će verovatno morati da vide koliko će tragične posledice stvaranja potpuno drugačijeg poretka biti teške za sve druge, da bi umeli da poštuju svoje i da bi razumeli kako i na koji način treba da koriste svoje resurse.

"Neće to biti lak proces. Mi smo tim potezom sebi pucali u nogu. To sa litijumom je nešto najgluplje što smo uradili u novijoj istoriji", rekao je Vučić.

Dodao je da je svetu bio problem što bi se Srbija razvila neverovatnom brzinom, a unutar zemlje je potreba da se dođe do vlasti.

Prema njegovim rečima, s obzirom da nemamo more, poljoprivreda predstavlja najveću fabriku pod otvorenim nebom.

"Poljoprivreda je strašno važna i zbog hrane i vode i zbog budućnosti. Zbog nacionalne bezbednosti i sigurnosti", ukazao je Vučić.

Govoreći o situaciji sa inflacijom u svetu, istakao je da je Srbija uspela da spusti inflaciju na 2,8 odsto.

"Video sam da je u Hrvatskoj 3,3 odsto, u nekim evropskim zemljama značajno preko toga, čak i u našem okruženju. Nadam se da ćemo uspeti da držimo tako nisku stopu inflacije", rekao je predsednik Vučić.