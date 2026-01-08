Slušaj vest

Dragan Đilas, predsednik Stranke slobode i pravde nastavio je jedinu političku priču i strategiju koju poznaje - sve svaliti na predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, čak i prodaju NIS-a urađenu i završenu 2008. godine u vreme vlasti DS i DSS, a usput je zaboravio i šta je pričao o Rio Tintu 2017. godine!

Đilas se dotakao tema Evropske unije, Rio Tinta i prodaje NIS-a, pokušao sve da svali na aktuelnu vlast, iako postoje jasni dokazi da su svi pogrešni potezi povučeni u vreme njegove vladavine!

On je najpre rekao da Vučić ne želi u Evropsku uniju, a potom je optužio predsednika Srbije da je potpisivao ugovore sa Rio Tintom, te da se on lično (Đilas) borio protiv kopanja litijuma.

- Doveo nas je u situaciju da ćemo možda morati da platimo te neke milijarde, to je još jedan argument zašto ovaj režim mora da ode - rekao je Đilas.

Zamislite "Made in Srbija"

Međutim, ono što je zaboravio, ili se bar pravio je da je zaboravio, je njegov intervju za Nedeljnik iz oktobra 2017. godine.

- Evo, potvrđeno je da je kod Loznice otkriveno drugo po veličini nalazište litijuma u svetu i najveće u Evropi. Hajde da pričamo o koncesiji na te rudnike, ali da fabrika baterija bude kod nas, zato što su one u svim mobilnim telefonima i električnim automobilima. Zar to nije šansa za Srbiju? To će da zaposli hiljade i hiljade ljudi i napravi brend od naše zemlje. Zamislite u svakom mobilnom telefonu ili u automobilu deo na kome piše „Made in Srbija" - govorio je nekada Đilas.

Pokušao je i probleme u vezi sa NIS-om da svali na aktuelnu vlast.

- Mi godinu dana slušamo o problemu NIS-a, američke sankcije hoće neće, a Vučić ne sme ništa da uradi - pravio se lud Đilas.

Međutim, ta priča mu ne prolazi više ni kod blokadera, pa je, primera radi, profesor blokader Ognjen Radonjić, član tzv. Anketne komisije, nedavno u Utisku nedelje podsetio da ko je taj problem napravio.

- Da se razume problem u kom se nalazimo moramo da se vratimo u genzu problema. Izvršili smo katastrofalnu prodaju NIS-a, to je bilo 2008. u okviru energetskog sporazuma, tokom Vlade Vojislava Koštunice i formiranje žuto-crvene koalicije - podsetio je Radonjić.