Božićni praznici su iza nas, poruka "Mir Božiji" čula se prethodnih dana od svih osim od blokadera koji su punom parom mržnje "radili" na društvenim mrežama i u blokaderskim medijima, odakle su slali salve uvreda predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, između ostalog poželevši da mu Badnje veče 2026. godine bude poslednje na slobodi!

Foto: Printscreen X

Za blokadersku mašineriju porodično okupljanje na Božić bilo je prilika da pokažu svoje "hrišćanske" vrednosti, odnosno generalno vrednosti kojima se hvale i ističu, pa su se tako od Iksa do portala ređale najgnusnije poruke, tekstovi i uvrede.

U svojoj mržnju "otišli su" do Venecuele, pa su i hapšenje i suđenje venecuelanskom predsendiku Nikolasu Maduru iskoristili da nekako uvežu predsednika Srbije u narko kartele, a izdominirao je novinar Bojan Andrejić:

Foto: Printscreen X

Reporterka N1 Žaklina Tatalović nije preskočila Božić da se ne oglasi o predsedniku Vučiću:

Foto: Printscreen X

Blokaderima je zasmetalo čak i to što je Aleksandar Vučić 7. januara uveče imao TV gostovanje:

Foto: Printscreen X

Predsednik Srbije čestitao je građanima Badnje veče i Božić, dok su blokaderi, umesto božićne večere i tradicije, izabrali mržnju, pa su pravili mimove, fotošopirali fotografije, prozivali i funkcionere SNS-a vređajući ih. U galeriji pogledajte njihove uvrede:

