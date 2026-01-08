Slušaj vest

Božićni praznici su iza nas, poruka "Mir Božiji" čula se prethodnih dana od svih osim od blokadera koji su punom parom mržnje "radili" na društvenim mrežama i u blokaderskim medijima, odakle su slali salve uvreda predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, između ostalog poželevši da mu Badnje veče 2026. godine bude poslednje na slobodi!

Medijska hajka i uvrede blokadera Aleksandar Vučić
Foto: Printscreen X

 Za blokadersku mašineriju porodično okupljanje na Božić bilo je prilika da pokažu svoje "hrišćanske" vrednosti, odnosno generalno vrednosti kojima se hvale i ističu, pa su se tako od Iksa do portala ređale najgnusnije poruke, tekstovi i uvrede.

U svojoj mržnju "otišli su" do Venecuele, pa su i hapšenje i suđenje venecuelanskom predsendiku Nikolasu Maduru iskoristili da nekako uvežu predsednika Srbije u narko kartele, a izdominirao je novinar Bojan Andrejić:

Medijska hajka i uvrede blokadera Aleksandar Vučić
Foto: Printscreen X

 Reporterka N1 Žaklina Tatalović nije preskočila Božić da se ne oglasi o predsedniku Vučiću:

Medijska hajka i uvrede blokadera Aleksandar Vučić
Foto: Printscreen X

 Blokaderima je zasmetalo čak i to što je Aleksandar Vučić 7. januara uveče imao TV gostovanje:

Medijska hajka i uvrede blokadera Aleksandar Vučić
Foto: Printscreen X

Predsednik Srbije čestitao je građanima Badnje veče i Božić, dok su blokaderi, umesto božićne večere i tradicije, izabrali mržnju, pa su pravili mimove, fotošopirali fotografije, prozivali i funkcionere SNS-a vređajući ih. U galeriji pogledajte njihove uvrede:

Uvrede blokadera na Božić Foto: Printscreen X

 Kurir Politika

Ne propustitePolitika"NIŠTA IM NIJE SVETO! MONSTRUOZNE PRETNJE UPUĆUJU I NA VELIKI PRAZNIK- BOŽIĆ" Vučević oštro na nove gnusne pretnje Milivojevića upućene predsedniku Vučiću
Screenshot 2025-10-22 172458.png
PolitikaPRVI BLOKADER KOJI JE PRIZNAO - IZGUBIĆEMO IZBORE! Rastislav Dinić iz ZLF ogolio podele među blokaderima, populizam tzv studentske liste, potčinjenost opozicije
rastislavdinicfotomc.jpg
Politika"STARI MEĐUNARODNI POREDAK SE RUŠI PRED NAŠIM OČIMA" Marko Đurić: Moramo to da shvatimo da ne bismo platili cenu
Marko Đurić
Politika"ŠTO BI REKLI NA JUGU SRBIJE, TANKA RAKIJA" Vučić o propalim pokušajima da se sruši Srbija a onda pravo u metu! Otkrio šta stoji iza svega i šta je pravi razlog
IMG-20251009-WA0103.jpg