Opozicionar Rastislav Dinić, član predsedništva Zeleno levog fronta, priznao je da blokaderima sledi poraz na izborima!

Naime, Dinić je u autorskom tekstu za Peščanik, pod nazivom "Kako populizam deli antirežimski front", ocenio u skladu s naslovom svoje analize da se "opozicione stranke moraju ili u potpunosti pokoriti Studentskoj listi i bespogovorno prihvatiti njeno ekskluzivno pravo na autentično predstavljanje naroda, ili će biti tretirane kao neprijatelji naroda, korumpirane elite, sa kojima ne sme biti ni pregovora, ni dogovora"

"Ukratko, populistička vizija Studentske lista, sada, u ovakvoj situaciji, vodi ka sve neizvesnijem ishodu izbornog obračuna sa uzurpatorskim režimom", navodi Dinić.

Autorski tekst Rastislava Dinića za Peščanik Foto: Printscreen Peščanik

Na kraju ovog (opširnog teksta u kojem autor citira analitičare, opozicione lidere, kao i predstavnike tzv. studentske liste) Dinić primećuje da je "neophodno dati priliku i drugim i drugačijim glasovima" osim popilističkim i zaključuje:

"Sve drugo vodiće samo sve dubljim podelama na antirežimskom frontu i konačno – ka njegovom (našem!) izbornom porazu".

Novinar i nekadašnji medijski koordinator Novog DSS-a Uroš Piper reagujući na ovu analizu blokadera Rastislava Dijića iz ZLF poručio je da je Dinić "Prvi među blokaderima koji govori o izbornom porazu!

Pri tom blokadersku listu naziva uzurpatorima i kuka zašto opoziciju ne prihvataju.

Rato, u pravu si - pući ćete!", zaključio je Piper na Iksu.

Tvit Uroša Pipera Foto: Printscreen X