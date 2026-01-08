Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja M iloš Vučević oglasio se na svom Iks nalogu povodom izjave Srđana Milivojevića, predsednika Demokratske stranke, koji je istakao da bi uhapsio predsednika Srbije Aleksandra Vučića kao predsednika Venecuele Nikolasa Madura.

- Predstavnici bivše i lopovske vlasti koja je razorila i uništila zemlju bi da ga hapse ili ubiju predsednika Vučića, jer samo tako mogu da nastave svoju kriminalnu i pljačkašku politiku. Ništa njima nije sveto. Monstruozne pretnje upućuju na veliki pravoslavni praznik Božić. To je blokaderska politika, bez vere, morala, ideja, rešenja - stoji na Iks nalogu Vučevića.