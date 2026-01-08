Slušaj vest

Mesecima traju sukobi opozicije i blokadera, takozvanih studenata, a Aris Movsesijan, potpredsednik Pokreta slobodnih građana, sada ga je produbio!

Movsesijan, jedan od lidera opozicione stranke Pavla Grbovića, direktno je rekao da neće poslušati volju građana Srbije!

Naime, on je jutros gostovao na N1, a voditeljka Nataša Miljković podsetila je da je tokom gostovanja lidera DS Srđana Milivojevića, koji je takođe bio u studiju, prikazana anketa.

"Predstavljena je anketa, ja ne znam koliko ljudi je glasalo, ali pisalo je da je 75 odsto ispitanika bilo za to da studenti idu na izbore bez opozicije", počela je, pa upitala direktno Movsesijana:

"To je mišljenje građana, da li ste spremni da ga poslušate?"

Movsesijan je odbrusio:

"Da poslušamo mišljenje ankete na televiziji? NE!"

Podsećamo, opozicionar Rastislav Dinić, član predsedništva Zeleno levog fronta, priznao je da blokaderima sledi poraz na izborima!

