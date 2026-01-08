Slušaj vest

Novinarka Antonela Riha žestoko je napala i opozicione političare i kritikovala studentsku listu!

Ona se oglasila na društvenoj mreži "Iks" i poručila da ne razume političare koji planiraju da podrže listu takozvanih studenata!

"Mogu da razumem građane kojima je svega dosta i bezuslovno će podržati studente. Ne mogu da razumem političare koji su spremni da ponište/unište sopstvenu stranku da bi podržali listu za koju niko ne zna kakva je i koju politiku zastupa, niti znamo kada će biti izbori", poručila je Riha.

Objava Antonele Rihe Foto: X printscreen

Prethodno se oglasio i Aris Movsesijan, potpredsednik Pokreta slobodnih građana.

Movsesijan, jedan od lidera opozicione stranke Pavla Grbovića, direktno je rekao da neće poslušati volju građana.

Naime, on je jutros gostovao na N1, a voditeljka Nataša Miljković podsetila je da je tokom gostovanja lidera DS Srđana Milivojevića, koji je takođe bio u studiju, prikazana anketa.

"Predstavljena je anketa, ja ne znam koliko ljudi je glasalo, ali pisalo je da je 75 odsto ispitanika bilo za to da studenti idu na izbore bez opozicije", počela je, pa upitala direktno Movsesijana:

"To je mišljenje građana, da li ste spremni da ga poslušate?"

Movsesijan je odbrusio:

"Da poslušamo mišljenje ankete na televiziji? NE!"