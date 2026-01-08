Kasica-prasica, zlatni pehar, jastuk, medeno srce..., evo šta je kome namenila za 2026. i zašto je baš tako odlučila!
STIGLI POKLONI I ZA 2026! Brnabić napravila šou na TikToku! Ko je dobio zlatni pehar, ko kasicu-prasicu! A novogodišnje papučice sebi: Možete da me zamislite...
Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić praznike je provela u dobrom raspoloženju a nije joj manjkalo ni duhovitosti pa je na TikToku lepo razdelila poklone koje je vadila iz ogromne kese.
Kasica-prasica, zlatni pehar, jastuk, medeno srce..., evo šta je kome namenila za 2026. i zašto je baš tako odlučila!
A sebi je zadržala novogodišnje papučice...
Brnabić je aktivna na Tik-Toku a brojni pratioci smatraju da joj odlično ide.
