Nikola Fero, gradonačelnik grada Kran-Montane, skijališta u Švajcarskoj, gde je u klubu "Konstelasion" u požaru u novogodišnjoj noći stradalo 40 i povređeno 116 ljudi, kazao je novinarima pre dva dana da neće podneti ostavku, uprkos tome što zvaničnici gradskog veća koji su dužni da svake godine pregledaju objekte koji bi mogli da se zapale, ovaj klub nisu pregledali poslednjih pet godina!

- Ne napuštamo brod sada. Na sudskim vlastima da odluče da li će zvaničnici biti deo slučaja ili ne - rekao je Fero.

Pa ipak, dok ceo svet i Švajcarska oplakuju žrtve, a vlasti sprovode istragu, u ovoj zemlji se poslednjih dana nisu mogli videti nasilni protesti protiv vlasti, blokade saobraćajnica i univerziteta, uključivanje akademaca u istragu, optužbe za korupciju, zahtevi za ostavkama ili novim izborima, a kamoli pretnje ubistvom predsedniku Savezne vlade ili članovima Švajcarskog saveznog veća koje predstavlja glavno izvršno telo Konfederacije.

Ukratko, ni traga od onoga što smo posmatrali u Srbiji tokom skoro čitave prošle godine, što je usledilo nakon tragičnog pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine.

Sa druge strane, u Srbiji je zbog ove tragedije ostavke podnelo više ministara, gradonačelnik Novog Sada, ali i tadašnji premijer Srbije Miloš Vučević, a pokrenuto je i nekoliko opsežnih istraga.

Profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković objašnjava za Kurir da iako svaka od ovih nesreća predstavlja ogromnu tragediju koje ne treba upoređivati, suštinska odlika je politizacija i zloupotreba onoga što se desilo u Srbiji.

- U kojoj god državi da se desi ovakav nesrećni incident ima niz faktora koji moraju da se aktiviraju u normativno-pravnom smislu. Što se tiče ostavke gradonačelnika Kran-Montane, to je pitanje njegove moralne i lične odgovornosti u ovom slučaju... Međutim, i pored moralne odgovornosti koju su mnogi preuzeli na sebe u Srbiji, tragedija u Novom Sadu je zapravo za pojedine strane centre moći, ali i mnoge druge bila svojevrsni alibi, odnosno odličan povod da sprovedu svoju političku agendu koja je za cilj imala slabljenje cele Srbije. Niko ne govori da ogvorni ne bi trebalo da se privedu pravdi, ali mi smo došli u situaciju da su ovde pojedini procesuirani po nečijem političkom diktatu, dok drugi nisu čak ni saslušani u svojstvu građana - govori prof Petričković i dodaje:

- Izašlo se iz normativo-pravnog okvira i ušlo i politički. Sustišna je da su blokaderi iskoristili pad nadstrešnice da igraju na emocijama ljudi kako bi se država uzdrmala institucionalno, da se optuži za korupciju što je trebalo da dovede do socijalne animacije koja bi zatim izazvala političku krizu. Nije se čak prešlo u sferu poltičkog diskursa, nego već u sferu manipulativno politikanskog delovanja... Motivi blokadera nisu imali nikakve veze sa žalom za žrtvama ili saučešćem prema porodicama poginulij u padu nadstrešnice. Sve je trebalo da polsuži kao vrsta socialnog dinamita, da se "gađa" na sentimente i najdlublje emocije ljudi, što je trebalo da dovede do socijalne lavine.

Prof Petričković napominje da je ta blokaderska zloupotreba u početku i uspela, ali da je njihova mimikrija razotrkivena.

- Sve su to bili lažni povodi da pokuša da se izvrši državni udar jer su blokaderi ubrzo zaboravili i sve stradale u padu nadstrešnice i njihove porodice i maske su pale i glasno i jasno je rečeno da je cilj svega politička artikulacija i zahtevi za preuzimanjem vlasti u državi. Pokušali su da izvrše državni udar i to više nije tajna ni za koga. Želeli su da Srbija bude slaba i da postane lak plen pre svega za zemlje u regionu koj sklapaju vojne saveze protiv nas, ali i zato što slaba Srbija znači slab Balkan - ocenjuje Petričković.

Da podsetimo, zgrada u kojoj se nalazio bar u kome je izbio požar je, prema zvaničnicima, izgrađena 1977. godine, a vlasnik je 2015. godine zatražio proširenje prostora, koje mu je odobreno. Inspekcija se tada nije koncentrisala na promene unutar zgrade, već samo na spoljašnju renovaciju, dok zvaničnici tvrde da nikada nisu proverili stanje penastih panela koji su se nalazili na plafonu, kao i njihovu otpornost na vatru.

Plafon kluba u kojem je stradalo 40 ljudi, bio je prekriven zvučno izolovanim panelima od pene, koji su se zapalili od prskalica tokom proslave Nove godine. Vlasnica kluba navodno je pobegla iz objekta u trenutku požara noseći kasu sa novcem.