- Bog pomaže pregalnike. To je čuvena izreka. Pomaže one koji se bore, pomaže one koji krče put, pomaže one koji brinu o bližnjima svojim. Naša borba je bila da se spase Srbija. Da Srbija ne padne na kolena. Srbija se ekonomski uspravila. Srbija je krenula da napreduje, Srbija je uložila u vojsku, u svoju odbranu i bezbednost – istakla je ona.

Ministarka Stamenkovski je naglasila da je Srbija postala respektabilan faktor, ne samo u regionu, već uopšte u širem jugoistočnom području Evrope.

- Mi ćemo kao odgovorni ljudi u 2026. godini, ali i svim godinama ispred nas, nastojati da obnovimo veze i spone koje su možda pokidane sa nekima koji su možda u nekom trenutku poverovali onima koji su ih uveravali da ne treba da veruju ni sebi, ni Srbiji – kazala je ministarka.

Ona je naglasila da u 2026. godini mi treba da znamo ko smo.