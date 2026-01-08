U 2026. GODINI MI TREBA DA ZNAMO KO SMO! Ministarka Stamenkovski iznela viziju za godinu pred nama – Srbija se uspravila, Srbija napreduje (VIDEO)
- Bog pomaže pregalnike. To je čuvena izreka. Pomaže one koji se bore, pomaže one koji krče put, pomaže one koji brinu o bližnjima svojim. Naša borba je bila da se spase Srbija. Da Srbija ne padne na kolena. Srbija se ekonomski uspravila. Srbija je krenula da napreduje, Srbija je uložila u vojsku, u svoju odbranu i bezbednost – istakla je ona.
Ministarka Stamenkovski je naglasila da je Srbija postala respektabilan faktor, ne samo u regionu, već uopšte u širem jugoistočnom području Evrope.
- Mi ćemo kao odgovorni ljudi u 2026. godini, ali i svim godinama ispred nas, nastojati da obnovimo veze i spone koje su možda pokidane sa nekima koji su možda u nekom trenutku poverovali onima koji su ih uveravali da ne treba da veruju ni sebi, ni Srbiji – kazala je ministarka.
Ona je naglasila da u 2026. godini mi treba da znamo ko smo.
- Šta je naša snaga, šta su naši resursi, šta je naša vizija, šta je naša prošlost, šta je naša budućnost. Šta su naši legitimni i legalni interesi koje projektujemo sada za novu deceniju 21. veka. Kada mi budemo projektovali svoje interese, na taj način šaljemo poruku da nećemo dozvoliti da neko drugi to čini umesto nas. Suverenizam je na koncu 2025. godine pobedio u Srbiji, i mi tu pobedu treba da proglasimo – zaključila je ministarka Stamenkovski.