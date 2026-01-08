Slušaj vest

- Bog pomaže pregalnike. To je čuvena izreka. Pomaže one koji se bore, pomaže one koji krče put, pomaže one koji brinu o bližnjima svojim. Naša borba je bila da se spase Srbija. Da Srbija ne padne na kolena. Srbija se ekonomski uspravila. Srbija je krenula da napreduje, Srbija je uložila u vojsku, u svoju odbranu i bezbednost – istakla je ona.

Ministarka Stamenkovski je naglasila da je Srbija postala respektabilan faktor, ne samo u regionu, već uopšte u širem jugoistočnom području Evrope.

- Mi ćemo kao odgovorni ljudi u 2026. godini, ali i svim godinama ispred nas, nastojati da obnovimo veze i spone koje su možda pokidane sa nekima koji su možda u nekom trenutku poverovali onima koji su ih uveravali da ne treba da veruju ni sebi, ni Srbiji – kazala je ministarka.

Ona je naglasila da u 2026. godini mi treba da znamo ko smo.

- Šta je naša snaga, šta su naši resursi, šta je naša vizija, šta je naša prošlost, šta je naša budućnost. Šta su naši legitimni i legalni interesi koje projektujemo sada za novu deceniju 21. veka. Kada mi budemo projektovali svoje interese, na taj način šaljemo poruku da nećemo dozvoliti da neko drugi to čini umesto nas. Suverenizam je na koncu 2025. godine pobedio u Srbiji, i mi tu pobedu treba da proglasimo – zaključila je ministarka Stamenkovski.

Ne propustiteDruštvo"OŽALIO SAM JE KAKO SE ŽALI POKOJNIK... PO SRPSKIM OBIČAJIMA" Milica Đurđević Stamenkovski podelila reči svog oca Rajka o padu Krajine (VIDEO)
Rajko Đurđević.jpg
DruštvoMINISTARKA STAMENKOVSKI ČESTITALA GRAĐANIMA BOŽIĆ: Čuvajmo bližnje svoje - Kako radili, tako nam Bog pomogao
Milica Đurđević Stamenkovski
DruštvoBADNJE JUTRO OKUPILO NAS JE OKO OGNJIŠTA, OKO MATICE: Ministarka Stamenkovski sa srpskom dečicom iz regiona prisustvovala unošenju badnjaka u Predsedništvo
Milica Đurđević Stamenkovski
DruštvoONI NISU GOSTI, VEĆ NAŠA DECA - SRBIJA JE NJIHOV DOM: Pogledajte kako su se u Beogradu proveli mališani iz regiona koje je ugostila ministarka Stamenkovski
Milica Đurđević Stamenkovski