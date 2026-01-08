"Mi dobro znamo šta je sloboda. Sloboda je za Srbina najpreča stvar", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić uz video snimak na svom Instagram nalogu.

- Oni koji misle da smo naivni i da će stvari moći da idu onako kako su ih činili i 1941, kako su ih činili mnogo puta u istoriji, samo neka znaju jednu stvar - sve ste uradili prošle godine da me oborite sa vlasti, sa mnogim drugim spoljnim faktorima, milijarde evra uložene, niste uspeli.