Ona je prisustvovala obeležavanju praznika u Banjaluci, uz druge crkvene i državne zvaničnike.

- Za nas ognjište nije samo mesto na kome se peče hleb. To je svetionik za sve generacije koje čuvaju zavet slobode. Republika Srpska nije samo ime na mapi, ona je dom, vera i sabornost jednog naroda. Živeće ognjište! Živeće Srpska! Živeće Srbija! Srećan Dan Republike Srpske - istakla je ministarka.

Milica Đurđević Stamenkovski
WhatsApp Image 2026-01-01 at 10.20.04 AM.jpeg
Milica Đurđević Stamenkovski
Milica Đurđević Stamenkovski