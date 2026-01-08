- Za nas ognjište nije samo mesto na kome se peče hleb. To je svetionik za sve generacije koje čuvaju zavet slobode. Republika Srpska nije samo ime na mapi, ona je dom, vera i sabornost jednog naroda. Živeće ognjište! Živeće Srpska! Živeće Srbija! Srećan Dan Republike Srpske - istakla je ministarka.