Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski čestitala je građanima Dan Republike Srpske.
Veliki dan
ŽIVEĆE OGNJIŠTE, ŽIVEĆE SRPSKA, ŽIVEĆE SRBIJA! Ministarka Stamenkovski prisustvovala obeležavanju Dana Republike Srpske (FOTO)
Ona je prisustvovala obeležavanju praznika u Banjaluci, uz druge crkvene i državne zvaničnike.
- Za nas ognjište nije samo mesto na kome se peče hleb. To je svetionik za sve generacije koje čuvaju zavet slobode. Republika Srpska nije samo ime na mapi, ona je dom, vera i sabornost jednog naroda. Živeće ognjište! Živeće Srpska! Živeće Srbija! Srećan Dan Republike Srpske - istakla je ministarka.
