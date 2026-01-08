Slušaj vest

- Za nas ognjište nije samo mesto gde se peče hleb, ognjište je svetionik za sve generacije koje čuvaju zavet slobode. Ognjište je mesto gde bukti vatra slobode, ovde u Republici Srpskoj, već pune 34 godine – istakla je ona.

Ministarka je dodala da smo se upravo sa tim razlogom okupili - da proslavimo Dan Republike Srpske, i njenu krsnu slavu Svetog Arhiđakona Stefana.

- Njeno ime, njeno prezime, i njene vrednosti, koje je narod branio svojim životima. 24.000 hiljade života utkano je u temelje Republike Srpske. I zato ne mogu da je sruše. A bilo je pokušaja ne samo u prethodnoj godini, već u decenijama, pa i vekovima iza nas – rekla je Milica Đurđević Stamenkovski.

Ona je dodala da su Srbi ovde uvek morali da najskupljom cenom dokažu i plate svoju slobodu i pravo da budu svoji na svome.

- Srbija će uvek biti najčvršći oslonac Republici Srpskoj. Naš bratski zagrljaj niko ne može da raskine, i da prekine. I zato smo večeras ovde, sa njima i uz njih. Uz našu braću sa ove strane Drine. Da se podsetimo da je jedinstvo srpskog naroda zalog za budućnost, i da ćemo to jedinstvo graditi povezujući se na kulturnom, obrazovnom, infrastrukturnom, ekonomskom, trgovinskom i svakom drugom polju i planu – naglasila je ministarka, i zaključila:

- Niko ne može da nam zabrani da budemo jedni sa drugima, i niko ne može da nas spreči da budemo jedinstveni, da budemo ono što su bili naši preci. Braća, zagrljena u jedinstvu, pod jednom zastavom i sa jednim ciljem. Da budemo slobodni i da budemo svoji. Srećan ti dan naša Republiko Srpska.

