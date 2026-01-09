Slušaj vest

Ministar kulture Srbije Nikola Selaković čestitao je građanima Republike Srpske 9. januar - Dan Republike, uz poruku da taj dan predstavlja snažan simbol slobode i opredeljenja srpskog naroda sa obe strane Drine da živi u miru i jedinstvu.

"Građanima Republike Srpske čestitam 9. januar - Dan Republike Srpske, uveren da ćemo u vremenu koje dolazi još snažnije čuvati jedinstvo, slobodu i dostojanstvo srpskog naroda, na ponos naših predaka i iz odgovornosti prema budućim generacijama", izjavio je Selaković.

On je ocenio da, u vremenu duboke globalne uzburkanosti i pojačanih političkih pritisaka i izazova pred kojima je srpski narod, 9. januar predstavlja snažan simbol slobode, ali i prava na identitet i istorijskog opredeljenja srpskog naroda s obje strane Drine da živi u miru, jedinstvu i solidarnosti.

Ministar Selaković je juče bio na proslavi Dana Republike Srpske u Banja Luci.

"Kada me pita neko gde sam 8/9. januara odgovor je samo jedan - u Banjoj Luci na proslavi Dana i Krsne slave Republike Srpske. U prethodnih 13 godina samo jednom nisam bio ovde, ali sam i tada slavio Slavu Srpske sa “iz Čikaga mojima” kao ministar spoljnih poslova", poručio je Selaković.

On je dodao da je posebnu duhovnu snagu ovom danu dala je poruka Njegove Svetosti patrijarha srpskog Porfirija.

"O razumevanju, slozi, ljubavi i praštanju, kao i podsećanje da se ovaj praznik obeležava u znaku dvostruke radosti - rođenja Gospoda našeg Isusa Hrista i rađanja Republike Srpske", naglasio je ministar.