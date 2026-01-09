SAVO MANOJLOVIĆ ŠATRO ČISTI SNEG! Blokader se privalio plenumašima koji su ga odjavili, "uklanjao" sneg, pa glumio skromnost: NEMOJTE MENE, SNIMITE NJIH (VIDEO)
Još jedna predstava u režiji blokadera, u ovom slučaju konkretno odbornika Sava Manojlovića iz Kreni-promeni pokreta!
Naime, takozvani studenti u blokadi organizovali su za jutros u 6.00 okupljanje u Resavskoj ulici u blizini Kliničkog centra Srbije kako bi čistili sneg.
Naravno, takva akcija, kao i mnoge druge, nije mogla da prođe bez Manojlovića koji je redovan kada očekuje kamere, pa ih je tako dočekao i na čišćenju snega.
U svom stilu je glumio lažnu skromnost, pa je reporteru Nova S, koji je prišao da uzme izjavu, rekao: "Poštenije je da njih snimate".
Reporter nije odustao, pa je dobio izjavu od Sava Manojlovića, a pored njega još osmoro bloladera je čistilo sneg.
Podsetimo, Manojlović nije omiljena ličnost među takozvanim studentima u blokadi.
U oktobru je pokret "Kreni-promeni", na čelu sa Savom Manojlovićem, prvo podržao, a onda delio pozivnice za "studentski" protest organizovan za 1. novembar u Novom Sadu sa svojim logom, čime je razbesneo blokadere koji su oštro reagovali i optužili pokret da svojata celokupnu organizaciju.
Kurir Politika