Novinarka Ljiljana Smajlović razmontirala je blokadere koji priželjkuju da se predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću desi isto što prvom čoveku Venecuele Nikolasu Maduru.

U tome prednjači blokader advokat Božo Prelević koji je pre nekoliko dana dao skandaloznu izjavu u kojoj je naglasio da predsednika Republike Srbije plaši strašna podudarnost sa Madurom?!

Kao i uvek kada je blokaderska politika u pitanju, reči samo izlaze bez jasnih dokaza, pa je i ovog puta Prelević ponižen na kulturan način.

Poznata novinarka poručila je blokaderima, među kojima je i Prelević, da je glupo što priželjkuju Vučiću Madurovu sudbinu.

"Pogrešno je za opoziciju što se raduje i što priželjkuju Vučiću Madurovu sudbinu! Za druge strane, Tramp nije pomenuo ni demokratiju, ni izbore u Venecueli, njega ne interesuje ni diktatura, niti povreda prava ljudi...tako da ja ne bih uludo nade polagala u to i mislim da je glupo da draže emocije svoje publike i birača 'joj mi ćemo da dođemo na vlast ovako jednog dana kad se naljuti na Vučića kao što se naljutio na Madura!'", rekla je Smajlovićka na gostovanju na Euronewsu.

Osim nje, Prelevića je "pokopao" i ugledni novinar Vladimir Radomirović koji je izneo činjenice nakon skandaloznog intervjua advokata.

Božo Prelević Foto: Dado Đilas

Radomirović mu je poručio da kad bi u Srbiji vladala diktatura, kao što on tvrdi, ne bi bio na slobodi.

"Medijski prostor u Srbiji je slobodan, inače ni "Danas" ne bi izlazio, niti bi Božo Prelević bio na slobodi da je ovde diktatura", rekao je Radomirović na Euronewsu.