Ministar prosvete Srbije Dejan Vuk Stanković čestitao je rukovodstvu Republike Srpske i njenim građanima Dan Republike Srpske i naglasio da je jaka Srpska pretpostavka dostojanstvenog opstanka srpskog naroda na prostoru BiH.

Stanković je izjavio da Srbi žele da budu ravnopravni u odlučivanju o zajedničkim stvarima u BiH, kao i o suverenim pitanjima koja se tiču njih samih.

Ministar prosvete Srbije je ocenio i da se strpljenje i hrabrost srpskog naroda ogleda u odolevanju pritiscima na njegovo nacionalno biće, slobodu, dostojanstvo i pravedan poriv da bude jednak.

- Uveren sam da ćemo nastaviti da unapređujemo saradnju kroz zajedničke planove, programe i razmenu profesora i studenta. Srbija će biti oslonac Republici Srpskoj u prosvetnom smislu. Republika Srpska na to uvek može da računa - poručio ministar prosvete Dejan Vuk Stanković.