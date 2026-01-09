Slušaj vest

Ministar unutrašnjih poslova Srbije i prvi potpredsednik Vlade Srbije Ivica Dačić uputio je danas iskrene čestitke građanima Republike Srpske povodom Dana Republike Srpske uz poruku da "samo složni, jedinstveni i okrenuti miru možemo sačuvati ono što je stvarano sa velikom žrtvom i odgovornošću".

- Dan Republike Srpske, 9. januar, jedan je od najvažnijih datuma za srpski narod i snažan simbol jedinstva i istrajnosti u očuvanju identiteta, tradicije i nacionalnog dostojanstva. Republika Srpska je trajna i neupitna činjenica, utemeljena u Dejtonskom mirovnom sporazumu. Jedinstvo srpskog naroda s obe strane Drine mora da bude iznad svih podela, jer je ono najveća snaga u vremenima izazova - poručio je ministar Dačić. Srbija

On je dodao da Srbija ostaje čvrsto uz Republiku Srpsku, ne samo politički, već i bratski, kao oslonac i podrška u očuvanju mira, stabilnosti i nacionalnog identiteta.

- Saradnja Srbije i Republike Srpske, posebno u oblasti bezbednosti i unutrašnjih poslova, predstavlja jedan od ključnih stubova stabilnosti i biće dodatno unapređivana u interesu zaštite svih građana. Živele Srbija i Srpska - poručio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.