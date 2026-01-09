Slušaj vest

Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević čestitao je danas svim građanima Dan Republike Srpske i istakao da Srpska ostaje simbol ponosa, istrajnosti i zajedništva.

- Svim građanima Republike Srpske čestitam 34 godine postojanja. Rođena u teškim vremenima, stvorena za mir, Srpska ostaje simbol ponosa, istrajnosti i zajedništva. Republika Srbija jeste i ostaje uz Republiku Srpsku. Živela Republika Srpska! Živela Republika Srbija - naveo je Miloš Vučević na Instagramu.

Dan Republike Srpske slavi se 9. januara, u znak sećanja na taj dan 1992. godine, kada je Republika Srpska nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Kurir Politika

