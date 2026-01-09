Slušaj vest

Blokaderski novinar Dragoljub Draža Petrović nastavio je s blokaderskom mantrom da će se izborni dan završiti neredima!

Glavni i odgovorni urednik tabloida Danas ujedno je ponovio da su ti izbori unapred pokradeni (?!), te da će narod izaći na ulice.

"Ti izbori će biti ako ne pobeda druge strane (blokadera), onda će bar biti tesni, a ja pretpostavljam da Vučić zna da će narod izaći na ulice zato što su ti izbori unapred pokradeni po svim stvarima koje vidimo!", rekao je Petrović na N1.

U istom stilu je prethodno i Marinika Tepić, najbliža saradnica Dragana Đilasa u Stranci slobode i pravde, rekla se izborni dan, kada budu parlamentarni izbori, neće završiti!

Ona je na gostovanju u emisiji takođe na blokaderskoj N1 između redova priznala da bi blokaderi pravili haos na ulicama!

- Pa ja verujem da će sledeća godina biti sudbinska, kao što verujem na osnovnu nekog iskustva da se ti izbori neće završiti, da se taj izborni dan neće završiti... Govori mi da to neće biti ne lako, nego kažem da se dan neće završiti - rekla je Marinika Tepić.

Podsetimo, pedsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić izjavio je pre dva dana da će ova godina u političkom smislu biti teška jer je izborna, te da će vanredni parlementarni izbori biti organizovani u oktobru, novembru, ili decembru.

A opozicionar Rastislav Dinić iz Zeleno-levog fronta (ZLF) prvi je blokader koji je priznao da blokaderima sledi poraz na izborima!