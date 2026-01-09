Slušaj vest

Profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Milo Lompar, jedan od kandidata na tzv. studentskoj listi, komentarisao je napade na njega i na "studentski" deo blokaderskog pokreta od strane Nataše Kandić i Gorana Ješića.

Lompar je gostovao u podkastu Slavija info, gde je bivšeg potpredsednika DS Ješića nazvao prostakom a požalio se kako ga napadaju svi mediji "i ržimski i antirežimski", i na društvenim mrežama, uz konstataciju da su ti napadi dogovoreni.

- Sad uzimaju šta je neko na Tviteru me napao, kažu Nataša Kandić... Pa Nataša Kandić ne podržava studente. Ona podržava režim. Ili onaj prostak Ješić, mislim da se zove... To sad oni uzimaju tu vrstu iskaza, da bi previli neku lažnu priču koja treba da podeli studente - tvrdi Lompar.

Na ovo je reagovao odmah Goran Ješić koji je na svom Iks nalogu podelio snimak Lomparovog intervjua, i poručio mu: "Mlohava Ću*a".

Inače, sukob između osnivačice Fonda za humanitarnog pravo Nataše Kandić i profesora Lompara traje već neko vreme, a Kandićeva mu je nedavno poručila da "Srbija nije njegova prćija".

Na delu je i sukob na relaciji Lompar-Đilas, o čemu više možete pročitati OVDE.

